Ось і настала дата першого півфіналу Євробачення-2021. Нагадуємо, що старт пісенного конкурсу відбудеться сьогодні, 18 травня, о 22:00. У фінал пройдуть 10 кращих конкурсантів. Сьогодні на сцені в Нідерландах виступлять представники 16 країн. Дивіться список усіх учасників Євробачення-2021 та їхніх композицій у нашому матеріалі.

Учасники конкурсу Євробачення-2021:

Литва: The Roop – «Discoteque»

Словенія: Ana Soklič – «Amen»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Швеція: Tusse – «Voices»

Австралія: Montaigne – «Technicolour»

Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»

Ірландія: Lesley Roy – «Maps»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Хорватія: Albina – «Tick-Tock»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Румунія: ROXEN – «Amnesia»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Україна: Go_A – «SHUM»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»

Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»

Чехія: Benny Cristo – «omaga»

Греція: Stefania – «Last Dance»

Австрія: Vincent Bueno – «Amen»

Польща: RAFAŁ – «The Ride»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Сербія: Hurricane – «Loco Loco»

Грузія: Tornike Kipiani – «You»

Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»

Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»

Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»

Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»

Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Німеччина: Jendrik – «I Do not Feel Hate»

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Онлайн-трансляцію дивіться на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.

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