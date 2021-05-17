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Зелений борщ: рецепт зі щавлем від Юлії Проходи

17.05.2021

Зелений борщ чудова весняна альтернатива звичному червоному. Хоча історично так склалося, що вони абсолютно різні не лише за смаковими якостями, а й за набором продуктів і способом приготування. Учасниця кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»  Юлія Прохода поділилася власними секретами приготування цього супу. Покроковий рецепт зеленого борщу зі щавлем читайте у матеріалі.

как приготовить зеленый борщ рецепт

Інгредієнти :

  • курка 1/2 тушки
  • вода 3 л
  • стебла петрушки 10 шт.
  • лавровий лист 2 шт.
  • духмяний перець 4 шт.
  • картопля 600 г
  • морква 100 г
  • цибуля 60 г
  • вершкове масло 40 г
  • томат 60 г
  • щавель 150 г
  • черемша 50 г
  • яйце куряче 4 шт.
  • сіль морська за смаком
  • цукор 2 дрібки
  • перець чорний за смаком
  • коріандр 2 дрібки

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Приготування:

  1. Необхідно приготувати бульйон. Кладемо курку в холодну воду і доводимо її до кипіння. Збираємо піну з поверхні води.
  2. Кладемо у каструлю лавровий лист, духмяний перець і стебла петрушки. Варимо на повільному вогні 3-4 години. Далі бульйон проціджуємо через дрібне сито. Куряче м’ясо відокремлюємо від кістки.
  3. Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Відправляємо у каструлю і варимо до готовності.
  4. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а моркву натираємо на дрібній тертці.
  5. На розігрітій сковороді томимо цибулю і моркву у вершковому маслі до золотистого кольору. В кінці до овочів додаємо томат і готуємо ще 1 хв.
  6. У бульйон з картоплею додаємо овочі, приправляємо сіллю, перцем, цукром і коріандром. Варимо 5 хв.
  7. Щавель і черемшу промиваємо під проточною водою. Видаляємо стебла і нарізаємо листя тонкою соломкою.
  8. Курячі яйця відварюємо в підсоленій воді 5-6 хв. Охолоджуємо і чистимо. Нарізаємо півкільцями.
  9. Додаємо в бульйон з овочами яйця, щавель черемшу. Доводимо до кипіння і варимо протягом 3 хв.
  10. Подаємо зелений борщ зі шматочком вареної курки і хрустким солодовим хлібом.

Смачного!

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