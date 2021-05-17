Сьогодні український виконавець KHAYAT презентує альбом «Ultra», який сам називає своєю «духовною пробоїною». За словами артиста, кардинальні зміни у творчості зумовлені його особистісним зростанням і бажанням писати про те, що він сам проживає щодня, а не про абстрактні фольклорні історії.

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Назва «Ultra» має підсилювальний, префіксальний характер і трактується як «особливий», «поза межами», «надприродний».

«Це альбом чистих, оголених емоцій, спогадів, трушних людських взаємин та їх побічних ефектів. Найкращого та найгіршого, що люди можуть залишити одне одному. Але саме ці дрібниці і фарбують життя в кольори та роблять кожного з нас особливим. Я щасливий від того, що дозволив собі розірвати власні шаблони та написати цю музику, бо настільки хвилюючого творчого піднесення я ще не відчував ніколи», — зізнається артист.

До ЕР «Ultra» ввійшли 5 треків: «Ultra», «Крок», «Небосвод», «Темно» і «Между нами».

Саунд-продюсером альбому виступив прогресивний український музикант Михайло Гайдай.

«Це смілива робота сміливого артиста. Одним з найважливіших завдань було зберегти наповнення і сутність KHAYAT, трансформувавши їх у комерційний саунд. Гіпнотичні неопоп-біти, східні мотиви дудука і дарбуки в комбінації з хаусовим басом та унікальним вокалом — справді горюча суміш», — розповів музикант.

Ідеологом і творцем візуального складника альбому став талановитий український графічний дизайнер SAVKA, відомий співпрацею з топовими представниками музичної індустрії.

«З кожним своїм кроком KHAYAT трансформується, і це не може не надихати. Ми створили світ «Ultra» на межі реальності та ілюзії, світ комфорту душі, особливе символічне місце гармонії та сили», — повідомив дизайнер.

KHAYAT — український музикант і виконавець. Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2020, номінант «YUNA-2021» у категорії «Найкращий виконавець», лауреат премії «Українська пісня року-2020».

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