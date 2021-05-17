Гороскоп на тиждень з 17 по 23 травня 2021 року підкаже вам, як правильно розпланувати свої справи. Більше — читайте в нашому астрологічному прогнозі.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Овен

Поставтеся уважно навіть до легкої застуди. Паніку і тривогу бити не варто. Але точно потрібно дотримуватися правил особистої безпеки. Не знімайте маски. Також приділяйте більше часу близьким.

Телець

Цей тиждень обіцяє вам успіх і гарний настрій. Намагайтеся бути відкритішими і не соромитися свого щастя. Більше говоріть і обговорюйте. Дозволяйте рідним давати вам поради.

Близнюки

Ближче до кінця тижня ви впораєтеся з усіма проблемами і відповісте самому ж собі на головні запитання. Усі проблеми залишаться в минулому, і ви вдихнете на повні груди свіже повітря.

Рак

Образа не зробить вас щасливою людиною. Запам’ятайте: всі люди роблять помилки, і навіть ви небезгрішні. Спробуйте зробити перший крок, щоб помиритися з дорогою серцю людиною.

Лев

На початку тижня необхідно буде зосередитися на собі. Також можете зіткнутися зі складним вибором. Прислухайтеся до свого серця, воно вже давно знає відповідь.

Терези

До кінця тижня отримаєте приємний бонус. Але не засиджуйтеся на роботі до ранку. Ви втрачаєте зв’язок з рідними. Відновіть усі сімейні зв’язки і рушайте на відпочинок.

Скорпіон

Терпіння і труд — запорука успіху. А ось вашій другій половині цього варто повчитися у вас. Спробуйте поговорити з коханою людиною і пояснити свої прагнення.

Стрілець

Людей, які змушують вашу нервову систему бунтувати, приберіть кудись подалі. Інакше ризикуєте злягти з нервовим зривом.

Козеріг

Тиждень буде не найлегшим, але ви впораєтеся. Нормалізуйте режим сну, щоб сили вас не полишили вже на початку тижня. Також уникайте скандалів удома. Вони можуть стати каталізатором розриву.

Водолій

Усе те, що ви давно хотіли втілити в життя, варто почати робити просто зараз! У вас є час і бажання. Витрачайте сили на себе, на пізнання нового. Наприкінці тижня вас чекає приплив енергії.

Риби

На цьому тижні для вас головне ― відшукати гармонію в собі. Якщо поглянути на ситуацію пильно, ваші плани грандіозні і мають право на життя.

Читайте нас також у Viber і Telegram