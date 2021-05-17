Горокоп на 18 травня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно звернути увагу на свою роботу, а хто мусить подбати про своїх батьків? Читайте гороскоп на 18 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Для гарного самопочуття вам потрібно всього лишень більше відпочивати і менше працювати. Якщо з цим складно, спробуйте взяти відгул. Також відмовтеся від шкідливої ​​їжі.

Телець

Якщо вам захочеться перемити своїм знайомим кістки, женіть від себе ці нездорові думки. Інакше можете потрапити в дуже погану ситуацію. Як наслідок ― сварки і конфлікти з близькими людьми.

Близнюки

Ви в повному розквіті сил, однак хочете трохи профілонити. Не варто так робити, інакше вас можуть понизити на посаді. Зате в стосунках з коханою людиною все в ажурі.

Рак

На вашому порозі може з’явитися людина з минулого. Можна піддатися спогадам і на якусь мить поринути в приємні моменти. Головне ― вчасно зупинитися і не забувати, що тепер усе по-іншому.

Лев

Наразі вам треба зосередити всю свою увагу на здоров’ї. Відмовтеся від алкоголю і віддайте перевагу здоровому харчуванню та спортивним тренуванням.

Діва

Прекрасний день, щоб зустрітися з друзями і добре провести час. Прогуляйтеся містом або випийте по філіжанці чаю в кафе. Ви так давно не сміялися. Не відмовляйте собі в задоволенні.

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Терези

Вам варто зосередити всі свої сили на роботі. Не треба відволікатися, особливо на з’ясування стосунків з коханою людиною. Ви проблему не вирішите, тільки настрій собі й іншим зіпсуєте. Краще взяти паузу.

Скорпіон

Ви так давно не відпочивали, що зовсім вибилися з сил. Якщо так далі триватиме, то ви зовсім звалитесь. Зупиніться. Усіх грошей не заробиш, а ось здоров’я потім відновити буде дуже важко.

Стрілець

Вам хочеться змін. Однак зірки радять не поспішати. Іноді синиця в руках краще, ніж журавель у небі. У вашому випадку варто міняти своє життя поступово.

Козеріг

У вас буде дуже вдалий день. Можуть надходити привабливі пропозиції по бізнесу. Погоджуйтеся. Новий досвід дасть змогу вийти на вищий рівень.

Водолій

Весь день варто присвятити вирішенню побутових питань. Також необхідно зателефонувати батькам і допомогти їм, якщо буде потрібно. Проявіть увагу до близьких.

Риби

Чудовий день для початку нових романтичних стосунків. Тільки в пориві пристрасті не варто втрачати голову і забувати про все на світі.

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