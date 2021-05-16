Читайте докладний гороскоп на понеділок, 17 травня 2021 року, від експертів СТБ і будьте готові до всіх сюрпризів долі.

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Овен

У понеділок Овнам багато що доведеться зробити. Але ви сповнені енергії. Тож до справи!

Телець

Обійми і душевні розмови допоможуть вам зняти стрес і розслабитися.

Близнюки

У вас є багато відмінних ідей. Ваші колеги і, найголовніше, начальник глибоко вражені вашими здібностями.

Рак

У понеділок ви будете більш товариськими, ніж зазвичай. Відкрито підходьте до нових знайомств.

Лев

Місяць допоможе вам реалізувати ідею. У вас є бажання і всі шанси вийти на новий рівень. Скористайтеся всіма перевагами.

Діва

Ви хочете просуватися вперед, але не можете. Знову і знову щось заважає. Та зірки кажуть, що вам потрібне терпіння. Скоро все вийде.

Терези

Щось аж надто починає вас турбувати. Ви можете легко впоратися з хвилюванням за допомогою медитації.

Скорпіон

Вам варто двічі або тричі перевіряти контракти. У понеділок буде легко випустити з уваги маленькі приховані пункти.

Стрілець

Ваші спогади мають властивість вганяти вас у ступор. Ностальгія — це непогано. Проте Стрільцям явно час відпустити минуле.

Козеріг

Можливі спірні дискусії. Місяць створює цей стрес. Проте ви впораєтеся з усім самостійно.

Водолій

Зараз поступово повертається спокій у ваше життя. Ви чудово почуваєтесь. Можете провести час із рідними.

Риби

Вам хочеться сховатися від усіх завдань і турбот. Зачекайте трохи ― і все стабілізується.

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