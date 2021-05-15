Що зірки обіцяють усім знакам зодіаку на 16 травня 2021 року — розповіли екстрасенси СТБ. Кому час на відпочинок, а кому ― взятися до роботи? Більше — в астрологічному прогнозі.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Овен

День буде успішним у сфері кар’єри. Ви відчуєте, що вас нарешті почали цінувати і рахуватися з вашою думкою.

Телець

Увімкніть критичне мислення. Обміркуйте, як найкраще вчинити в ситуації, що склалася. Ви вийдете переможцем.

Близнюки

Не кладіть гаманець або мобільний у задні кишені. Ризикуєте залишитися без своїх цінних речей.

Рак

Раки, займіться собою. Годі марнувати сили. Почитайте книгу, подивіться фільм або провідайте близьких.

Лев

Леви доволі різкі. Це час усунути і обзавестися позитивними думками. Як? Дуже просто! Зателефонуйте рідним і поговоріть по щирості.

Діва

Поряд є люди, які цінують вас. А ви чомусь цього не помічаєте. Так і хочеться вказати вам на найближчу людину, яка готова заради вас на все.

Терези

Терези заслужили відпочинок, тому намагайтеся уникати надмірних навантажень.

Скорпіон

Будьте дисципліновані і дуже обережні. Не заводьте зайвих розмов з незнайомцями, а також не встрявайте в чужі конфлікти.

Стрілець

Витрачені сьогодні гроші повернуться до вас у подвоєному розмірі. Але тільки якщо вони підуть на добрі справи.

Козеріг

Ваші принципи можуть перешкодити рухатися далі. Спробуйте переглянути своє ставлення до важливих і цінних речей.

Водолій

Настав час для серйозної розмови, якої ви так довго намагалися уникнути. Не затягуйте з такими бесідами.

Риби

Риби виступають за правосуддя. Ви легко зможете примирити ворогів або відновити справедливість.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.