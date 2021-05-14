«Вікна-новини»: Ольга Фреймут про свої улюблені книжки в сюжеті

Ольга Фреймут – телеведуча й популяризаторка етикету. Її строгий образ у білих рукавичках уже став частиною особистості. Але є речі, які змушують Ольгу Фреймут відходити від холодного іміджу інспекторки. Розповідаючи кореспондентці програми «Вікна-новини» на СТБ Еммі Антонюк про свою улюблену книгу, телеведуча показала себе з іншого боку.

Улюблена книга Ольги Фреймут – «Ошукана жінка» Симони де Бовуар.

Це збірка з трьох новел про досвід материнства і переживання подружньої зради, історії про жінок, які потрапляють у пастку обставин і погано дають собі раду. Ця книга – урок про те, як не треба робити.

«Така книга-інструкція з жіночої психології. Вона є книгою-застереженням, путівником, що зробити, щоб тебе не зрадили, як зробити так, щоб твої стосунки з дитиною були милими, добрими, надійними, як подобатися собі, коли тобі сімдесят», – розповідає про книгу Ольга Фреймут.

І хоча ведуча говорить про те, як любити себе в сімдесят, уже зараз вона має низку обмежень і не може розслабитися навіть на відпочинку з сім’єю.

«Ольга Фреймут у 39 років уже не вдягає купальник. Ми повернулися з моря, я подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, що треба бути ідеальною», – поділилася думками ведуча.

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Та сама Ольга ідеальною себе не вважає, обґрунтовуючи це тим, що «важко говорити про ідеальність, бо її просто не існує…»

Про новелу «Монолог»

«Після цього монологу я вперше в житті зі своєю дочкою дуже щиро поговорила. Не як матуся й донечка, а як дві споріднені душі, яким є що сказати одна одній».

Завдяки улюбленій книжці ведучої Еммі Антонюк вдалося з’ясувати, наскільки Ольга Фреймут справжня відрізняється від того медійного образу, який існує в уяві глядачів. Чи подобається самій Ользі її медійний образ? Що про неї думають глядачі? Та які обмеження заважають ведучій у житті? Дивіться в сюжеті.



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