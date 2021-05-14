В Україні запустили вайбер-канал Stop Abuse Ukraine для боротьби з домашнім насильством

Stop Abuse: В Україні з’явився вайбер-канал для боротьби з домашнім насильством. Куди бігти, якщо мене б’є чоловік? А якщо батько чи мати? Мені здається, чи я страждаю від психологічного насильства з боку дружини? На ці та інші запитання відтепер можна знайти відповіді на новому вайбер-каналі Stop Abuse Ukraine. Це спільнота, заснована в межах всеукраїнської інформаційної кампанії з боротьби з домашнім насильством «Мені здається», якою опікується Маша Єфросиніна.

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Просвітницьку кампанію було запущено спільними силами Інституту когнітивного моделювання, «Фонду Маша» Маші Єфросиніної і Товариства Червоного Хреста України. Її презентували в лютому на стадіоні «Олімпійський» у Києві — тоді ж було запущено анонімний онлайн-щоденник «Мені здається», де постраждалі можуть поділитися своїми історіями.

Вайбер-канал Stop Abuse Ukraine став наступним кроком кампанії. Його мета — комплексно проінформувати про одну з головних проблем в Україні, навчити розпізнавати насильство і сформувати нульову толерантність суспільства до кривдників.

«Те, що потерпілі від домашнього насильства досі бояться говорити, — величезна проблема, — каже телеведуча, амбасадорка проєкту Маша Єфросиніна. — Але є ще одна, не менша: ті, хто наважуються розповісти про все, часто не знають, куди бігти. Ви впевнені, що, перебуваючи в стресі, згадаєте номер поліції? Що вже казати про номер безкоштовної правової допомоги — навіть про те, що вона є, не всім відомо. Одне з головних завдань нашого вайбер-каналу — інформувати. Розповісти, куди йти по допомогу, якого виду ця допомога буває, як потрапити до кризової кімнати, де отримати безкоштовну психологічну допомогу, на що ви маєте право, як розпізнати психологічне насильство — мало хто розуміє, що відсутність синців не свідчить про те, що ви в безпеці. Крім того, на каналі будуть публікувати надихаючі історії відомих людей, які вирвалися із замкнутого кола насильства і побудували нове життя».

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У спільноті також можна буде знайти контакти служб, які можуть надавати допомогу, поради щодо протидії домашній тиранії, а також інформацію про нові закони та ініціативи, додає Віктор Березенко, засновник Інституту когнітивного моделювання.

«Вайбер був і залишається найпопулярнішим месенджером в Україні, — каже Віктор. — Інститут когнітивного моделювання вже має кейси успішних спільно реалізованих проєктів: «Коронавірус_інфо» та «Школа_інфо», сукупна кількість залучених підписників перевищує чотири мільйони українців. Для нашого проєкту з протидії домашньому насильству «Мені здається» дуже важливо мати ще один канал комунікації, через який ми зможемо доносити до потерпілих і тих, хто може їм допомогти, важливу інформацію. Наше завдання — зробити так, щоб усі зрозуміли, що насильство — це не приватна справа причетних, а проблема цілого суспільства. Ми хочемо, аби суспільство припинило толерувати домашнє насильство, виправдовувати кривдників та звинувачувати потерпілих. Вайбер-канал буде потужним інструментом для виконання цих завдань».

Знайти верифікований вайбер-канал можна за допомогою пошуку в месенджері за назвою Stop Abuse Ukraine.

Щороку майже 2 млн українців потерпають від домашнього насильства. Щоб привернути увагу суспільства до проблеми та приголомшливої статистики, ініціатори кампанії «Мені здається» також запустили серію рекламних плакатів. Білборди і сітілайти «Досить мовчати» з’явилися на вулицях Києва.

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