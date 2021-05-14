Гороскоп на 15 травня 2021 року
Дізнайтеся астрологічний прогноз на суботу – і будьте готові до всіх сюрпризів долі. Читайте гороскоп на 15 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.
Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік
Овен
Настрій в Овнів буде не найкращий. Ви будете дратівливі, і оточення теж. Тримайте себе в руках.
Телець
Місяць пробуджує ваш творчий талант. Але цей аспект також зміцнює ваше чуття.
Близнюки
Вам дуже легко бути почутим. Чи є які-небудь важливі теми для обговорення? Субота ― сприятливий день.
Рак
Ви можете змінити світ на краще. Ви сповнені впевненості і радості.
Лев
Вас ніщо не зупинить, адже ви зайняті підготовкою до свята. Позитивні емоції добре впливають і на здоров’я.
Діва
Несподіване запрошення — суцільне задоволення. Не відмовляйтеся від візиту до друзів і близьким.
Терези
Ви можете сміливо довіряти своїй інтуїції. Тепер ви точно знаєте, чого хочете. А це половина шляху до успіху.
Скорпіон
Прислухайтеся до свого серця. Ваше чуття не підведе. Саме час позначити свої кордони і відмовитися від спілкування з тими, хто завдає шкоди.
Стрілець
Ви сумніваєтеся в деяких речах, але вам варто швидше взятися за вирішення проблем.
Козеріг
Ви справді працьовиті й нікому не дозволяєте відмовляти вас від своїх планів.
Водолій
Будьте уважні. Не випускайте з поля зору свої особисті речі.
Риби
Особисте життя на те й особисте, щоб про нього багато не просторікувати. Намагайтеся берегти те, що так довго створювали.