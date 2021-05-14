Дізнайтеся астрологічний прогноз на суботу – і будьте готові до всіх сюрпризів долі. Читайте гороскоп на 15 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Настрій в Овнів буде не найкращий. Ви будете дратівливі, і оточення теж. Тримайте себе в руках.

Телець

Місяць пробуджує ваш творчий талант. Але цей аспект також зміцнює ваше чуття.

Близнюки

Вам дуже легко бути почутим. Чи є які-небудь важливі теми для обговорення? Субота ― сприятливий день.

Рак

Ви можете змінити світ на краще. Ви сповнені впевненості і радості.

Лев

Вас ніщо не зупинить, адже ви зайняті підготовкою до свята. Позитивні емоції добре впливають і на здоров’я.

Діва

Несподіване запрошення — суцільне задоволення. Не відмовляйтеся від візиту до друзів і близьким.

Терези

Ви можете сміливо довіряти своїй інтуїції. Тепер ви точно знаєте, чого хочете. А це половина шляху до успіху.

Скорпіон

Прислухайтеся до свого серця. Ваше чуття не підведе. Саме час позначити свої кордони і відмовитися від спілкування з тими, хто завдає шкоди.

Стрілець

Ви сумніваєтеся в деяких речах, але вам варто швидше взятися за вирішення проблем.

Козеріг

Ви справді працьовиті й нікому не дозволяєте відмовляти вас від своїх планів.

Водолій

Будьте уважні. Не випускайте з поля зору свої особисті речі.

Риби

Особисте життя на те й особисте, щоб про нього багато не просторікувати. Намагайтеся берегти те, що так довго створювали.

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