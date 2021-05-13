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Знайомство з батьками: основні правила в ток-шоу «Як вийти заміж»

13.05.2021

Сьогодні, 13 травня, на СТБ вийде новий випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучий разом з експертами та учасницями реаліті «Холостяк»-11 поговорять про хвилюючий етап у житті кожної пари — знайомство з батьками. Чи є правильна тактика поведінки?

Минулої п’ятниці учасниці реаліті «Холостяк» познайомили Михайла зі своїми близькими.

«І в проєкті, і в звичайному житті це дуже відповідальний момент. Сьогодні дізнаємося, як не провалити знайомство з батьками і закласти фундамент здорових взаємин обранця з сім’єю», — розповідає Григорій Решетник.

Розібратися в правилах знайомства з батьками допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​а також Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян.

Обговорити тему і минулий випуск у студію прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Джессіка, Даша, Розалі та Аня.

Чи варто прислухатися до думки близьких у виборі другої половинки? Що робити, якщо обраниця чи обранець не сподобалися сім’ї? А також — відверті зізнання учасниць. Чи вдасться Джессіці подолати біль тривалістю в життя? Не пропустіть!

Дивіться ток-шоу «Як вийти заміж» на СТБ 13 травня о 19:00!

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