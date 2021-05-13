Новий день — нові історії. Якщо хочете бути підготовленими до всіх обставин, то читайте гороскоп на 14 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Якщо ви зробите несподівану перевірку, то зможете дещо корисне дізнатися. Пам’ятайте: довіряй, але перевіряй.

Телець

Настає ваш час. Це може позитивно вплинути на вашу роботу. Всі пропозиції незабаром можуть виявитися прибутковими.

Близнюки

Ви можете не поспішати, щоб виконати кілька запланованих речей. Усе йде своїм плином.

Рак

Ви сповнені позитивних емоцій і насолоджуєтеся життям та любов’ю. Зустріч виявиться справжньою удачею.

Лев

Справи, які ви починаєте, закінчаться успіхом. Не дозволяйте заздрісникам відмовляти вас.

Діва

Ви робите свою справу без усяких «якщо» та «але». Та , будь ласка, не перестарайтеся.

Терези

Побачення швидко набирають обертів. У них може бути продовження у вигляді довгострокових стосунків і взаємного кохання.

Скорпіон

Ви ведете цікаві бесіди і дізнаєтеся багато новин. У цьому можуть бути і професійні вигоди.

Стрілець

Вигідна пропозиція може надійти зовсім несподівано. Проте вам доведеться ухвалити спонтанне рішення.

Козеріг

У вас хороше передчуття, і ви ухвалите правильне рішення.

Водолій

Ви в прекрасній формі і добре відпочили. Ніхто не зможе зіпсувати ваш настрій. Тому поділіться позитивною енергією з рідними.

Риби

Рибам час бути спонтанними і гнучкими. Тоді ви швидше вирішите всі проблеми і знайдете хороших партнерів.

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