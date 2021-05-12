Весна — найкращий час для розвитку та нових емоцій. Редакція сайту телеканалу СТБ підготувала добірку найкорисніших україномовних Telegram-каналів для вашого розвитку. Бізнес, менеджмент, робота, стажування, новини, курси — обирайте «своє» і розвивайтеся.

Канал про цікаві конференції з маркетингу, Project/Product-менеджменту і Data Science в Україні! Не пропускайте актуальні івенти, заздалегідь плануючи відрядження і бюджети. До речі, тут публікуються унікальні промокоди та знижки на івенти.

Musthave-канал для тих, хто хоче виробити звичку постійно пізнавати нове, збільшити свою продуктивність і стати кращою версією себе.

Один із найпопулярніших українських блогів у Telegram. Дізнавайтеся про найактуальніші новини, події, музику, кіно, науку, подорожі, технології в зручному форматі з живою авторською подачею.

Бізнес у всіх його проявах: корисні поради, необхідна література, цікаві факти та історії зі світу бізнесу, мотивація та натхнення для досягнення вашої мети.

Бізнес-ідеї, практичні поради щодо їх реалізації та цікаві статті, що допоможуть побудувати реальний бізнес.

Дізнавайтеся першими актуальні новини зі світу бізнесу і стартапів, фінансів та інвестицій, думки експертів, корисні поради і рекомендації.

Один із найбільших україномовних блогів про менеджмент. Автор каналу — менеджер-практик, який ділиться лайфхаками з власного досвіду про бізнес і роботу з людьми. Для чого вчитись на власних помилках, якщо хтось це вже зробив до вас?

Ресурс зі стипендіями, стажуваннями, тренінгами та безкоштовними подорожами! Не проґавте свою можливість!

Канал, який допоможе вам збільшити свій словниковий запас та зрозуміти зміст слів, якими ви послуговуєтеся щодня.

Дібрати курси для свого розвитку ще ніколи не було так просто. Потрібно лише підписатися на канал і стежити за всіма публікаціями.

Цікаві та корисні статті, факти, історії, лайфхаки та поради для вашого особистісного прогресу.

Вам сюди, якщо прагнете розвиватися у креативних індустріях. Канал від команди Platfor.ma пропонує вакансії фул-тайм і парт-тайм у PR, дизайні, HR, SMM, маркетингу та рекламних агенціях, освітніх просторах і громадських організаціях. Крім того, канал запустив формат #профайл ― короткі розповіді про фахівців зі сфери креативних індустрій (щось на кшталт резюме), щоб дати талановитим фахівцям додаткову можливість розказати про себе.

Канал позиціонує себе як платформу змінотворчих вакансій, що безкоштовно підтримує громадські організації і команди реформаторів в уряді. Тут ти можеш також рекомендувати друзів та отримувати грошову винагороду за успішних кандидатів.

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