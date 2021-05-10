Володимир Ярославський: біографія, кар’єра і всі новини про суддю
Володимир Ярославський — кулінар із 24-річним досвідом, 16 з яких працює шеф-кухарем! За цей час він встиг попрацювати з найкращими представниками кулінарного світу. Біографію судді «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського читайте в матеріалі.
Повне ім’я: Володимир Ярославський
Дата народження: 22 квітня 1979 р.
Місце народження: Слуцьк
Діяльність: шеф-кухар, спікер, бренд-амбасадор
Сімейний стан: неодружений
Місце проживання: Київ
Дитинство і юність
Володимир Ярославський народився у Білорусі. Цікавитися кухнею почав ще в дитинстві. З 11 років він вже експериментував з кулінарією.
Батько Володимира звернув увагу на захоплення сина і зрозумів, що з цього може щось вийти. Він же і допоміг майбутньому кухареві у виборі профільного навчального закладу.
Паралельно з навчанням у Полтавському технікумі харчових технологій Володимир встигав працювати за фахом. А першу роботу в ресторані він отримав у 17 років.
Кар’єра і досягнення
Уже з дипломом Володимир встигає попрацювати не тільки в місцевих закладах, а й далеко за межами батьківщини. Крім того, отримавши достатньо досвіду, він не переставав навчатися: стажувався у ресторанах, які входять у список гіда Michelin і The world’s 50 best restaurants, в ОАЕ, США, Іспанії, Великій Британії, Італії.
Додаткову кулінарну освіту здобував у Paul Bocuse Institut у Франції. Володимир — постійний учасник фестивалю Chef’s week і спікер міжнародних конгресів шеф-кухарів Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.
Володимир Ярославський є одним із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року. Зараз Володимир — шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану «Lucky», бренд-шеф магазину «Good Wine», а також шеф-амбасадор «Alaska Seafood».
З 2019 року Володимир Ярославський — суддя 1—3 сезонів проєкту «МастерШеф. Професіонали» та 9—10 сезонів кулінарного шоу за участю аматорів.
Не пропустіть 15 випуск 3 сезону «МастерШеф. Професіонали» вже цієї суботи, 15 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ.