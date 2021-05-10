Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Графік магнітних бур на травень 2021 року від екстрасенсів СТБ

10.05.2021

Багато хто з нас сприймає магнітні бурі, як щось несерйозне. Однак учені давно довели, що геомагнітна активність і сонячні спалахи негативно впливають на здоров’я людини. Читайте в нашому матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в травні 2021 року. Тоді ви будете в курсі і зможете підготуватися до цих непростих днів.

график магнитных бурь 2021

Травень 2021 буде відносно спокійним місяцем. Однак це не означає, що варто забути про своє здоров’я. В останній місяць весни на нас чекає кілька магнітних бур, і одна з них може мати руйнівний вплив на організм людини.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Графік магнітних бур на травень 2021 року

5 травня варто чекати сильної магнітної бурі, яка матиме колосальний вплив на метеозалежних людей. Мігрень, нервозність і поганий настрій — ось неповний перелік загострень, із якими потрібно буде впоратися. Тим же, хто страждає на гіпертонію чи серцеву недостатність, варто особливо ретельно стежити за станом свого здоров’я. Краще не перепрацьовувати, а повністю присвятити день відпочинку.

Сильний спалах на сонці відбудеться й 1117 травня. Саме він справить найбільш руйнівний вплив на всіх людей, навіть здорових. А ось тим, хто страждає на хронічні захворювання чи має проблеми зі сном, краще заздалегідь подбати про наявність необхідних медичних препаратів, щоб максимально зберегти своє здоров’я.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

А ось 2025 травня магнітна буря буде хоч і затяжною, але не такою руйнівною. У цей час у метеозалежних людей може підвищитися дратівливість і нервозність. Щоб уникнути конфліктів, намагайтеся не вступати в суперечки і більше відпочивайте: читайте, гуляйте або медитуйте.

Сильна магнітна буря, яка накриє Землю 28 травня, вплине на людей похилого віку, а також на дітей. Цей день варто по максимуму присвятити відпочинку.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати