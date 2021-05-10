Гороскоп на травень 2021 року від переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова допоможе правильно скласти плани на місяць. Що на вас чекає в професійній діяльності та в особистому житті — читайте в гороскопі на травень 2021 від найкращого екстрасенса країни.

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Овни

Травень обіцяє Овнам просування в сфері кар’єри. Щоб зловити хвилю успіху, намагайтеся бути більш активними. Зараз не варто відступати на півдорозі. У середині місяця можливі перспективні знайомства. На шляху представників знака зустрінуться люди, які сприятимуть їхнім новим перемогам.

Тельці

У цей період Тельці можуть відчути втому і навіть апатію. Швидше за все, причиною тому послужить тривала відсутність відпочинку. Щоб уникнути подібних проблем, намагайтеся частіше радувати себе приємними дрібницями, у вигляді шопінгу чи незапланованої подорожі.

Близнюки

Розташування небесних тіл обіцяє Близнюкам прилив сил і енергії. У зв’язку з чим представники знака можуть хапатися за все і відразу. Але тут є ризик не тільки дуже швидко розтратити свої ресурси, а й допустити чимало помилок через неуважність. А тому намагайтеся ретельно планувати свій час і правильно розставляти пріоритети в справах.

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Раки

У цей період Раки можуть зіткнутися з плітками в професійній сфері діяльності. Щоб уникнути розчарувань, намагайтеся триматися подалі від сумнівних розмов у колективі і не розкривайте своїх планів тим, в кому не впевнені на всі сто.

Леви

Цей місяць для Левів — вдалий час, щоб закінчити розпочаті справи. Зараз на вашому шляху не передбачається серйозних перешкод. Єдиною перешкодою може стати тільки лінь і бажання відкласти важливі справи на потім. А тому намагайтеся вирішувати всі питання по гарячому.

Діви

У травні працездатність Дів буде на високому рівні. Представникам знака буде легко концентруватися на вирішенні конкретних завдань. Не пропустіть цю можливість, щоб розібратися зі старими завалами і привести свої справи в порядок.

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Терези

У цей період зірки обіцяють Терезам позитивні зміни в житті. На шляху представників знака зустрінуться люди, які допоможуть їм справитися з багатьма труднощами. В кінці місяця варто бути уважніше до свого здоров’я — можливі загострення хронічних захворювань.

Скорпіони

У цьому місяці зірки радять Скорпіонам частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме шосте чуття допоможе представникам знака зробити правильний вибір. У той час як поради оточуючих навпаки можуть збити з вірного шляху.

Стрільці

Зірки обіцяють Стрільцям удачу у вирішенні складних питань. Ті справи і завдання, з якими ви довгий час не могли розібратися, зараз можуть вирішитися легко і без перешкод. Головне при цьому — бути більш активними і не відкладати на потім те, що можете зробити вже сьогодні.

Козероги

Упертість Козерогів в цей період може стати головною причиною конфліктів з оточуючими. Цілком ймовірно, що конструктивну критику представники знака будуть сприймати як причіпки. Порада зірок — бути стриманішим. Дослухавшись до ділових порад, ви зможете уникнути багатьох помилок.

Водолії

У травні натхнення стане частим гостем Водоліїв. А тому до вирішення будь-яких завдань представники знака будуть підходити творчо. В середині місяця є велика ймовірність простудних захворювань. А тому не варто ставитися до свого здоров’я легковажно.

Риби

У цей період головною перепоною на шляху Риб може стати їхня невпевненість у собі. А тому намагайтеся не йти на поводу у тих, хто хоче вселити в вас сумніви і страх перед новими починаннями. Зараз саме час діяти. Будьте сміливіше, і у вас обов’язково все вийде.

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