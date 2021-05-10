Яким буде новий день? Хочете бути спокійним і впевненим? Тоді читайте астрологічний прогноз на 11 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Ви чудово почуватиметесь. Вас надихає розташування зірок. Слухайте поради рідних, які даються з найкращими намірами.

Телець

Місяць дає вам сили, і тому ви можете повністю розкрити свій потенціал, а також успішно використовувати свої здібності.

Близнюки

Закоханість робить вас більш чутливими, ніж ви думаєте. Якщо надійде хоч найменша критика, вона здасться занадто грубою. Та знайте, що вас ніхто не хоче образити.

Рак

Швидко реагувати — це прекрасно, але не у вашому випадку. Добре подумайте, що ви можете зробити краще або інакше в недалекому майбутньому.

Лев

У вівторок з вас вийде хороший слухач, будь то для колег, сусідів чи друзів.

Діва

Діви в доволі мрійливому настрої. Ви не можете добре сконцентруватися або зайнятися справою. Однак час виходити з відпустки.

Терези

Вам ліпше відкласти фінансові рішення, а також не здійснювати великих покупок.

Скорпіон

Ви будете вражені тим, що може статися, особливо в обідній час.

Стрілець

Незначний конфлікт може значно зіпсувати вашу радість. Можливо, вам варто сприймати критику спокійніше.

Козеріг

Зірки пробуджують вашу духовну сторону, вам дедалі частіше хочеться піти в тишу і зануритися в глибини своєї душі.

Водолій

Задайте повільний темп. Просто дотримуйтеся рутинних завдань і працюйте акуратно.

Риби

Не думайте ризикувати в цей день, перестрахуйтеся. Але знайте, що вас чекає тихий, споглядальний сімейний вечір.

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