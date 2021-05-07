Традиційно День матері в Україні і світі відзначають у другу неділю травня. У цей день прийнято проявляти повагу до матерів і дякувати їм за все, що вони для нас роблять. Якого числа українці святкуватимуть День матері у 2021 році? Дізнайтеся в матеріалі.

Коли День матері в Україні?

Як ми вже зазначали вище, зазвичай День матері святкують у другу неділю травня. У цьому році в Україні його відзначають 9 травня. Свято не вважається офіційним, тому додаткового вихідного у нас не буде. Але через те, що День Перемоги припадає на неділю – понеділок буде вихідним. Відповідно, у кожного з нас з’явитися ще більше часу щоб провести його з рідними.

У День матері прийнято дарувати своїм мамам квіти, листівки з поздоровленнями і просто приділяти їм час. Звичайно ж, найважливіше – це увага. Що б ви не подарували своїй мамі, вона завжди буде щиро радіти. В Україні проявляти повагу до жінки є важливою традицією. З давніх часів діти і чоловіки оспівували мати як берегиню сім’ї, роду і цілого народу. Пізніше українці почали поклонятися Божій Матері і дякувати їй за заступництво.

День матері: історія свята

1907 року американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою поважати матерів. Жінка надіслала листи до державних установ з пропозицією присвятити один день вшануванню найрідніших жінок. У 1910 році штат Вірджинія вперше визнав День матері офіційним святом.

Серед української громади День матері спочатку влаштувала Спілка українок Канади 1928 року. Наступного року його відзначали у Львові. У 1939 свято заборонила радянська влада. А з 1990 року День матері повернувся до України.

У День матері не забудьте привітати найближчих жінок, які так сильно нас люблять!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ