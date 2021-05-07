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Картинки на День матері: привітання для мами

07.05.2021

Привітання для мами можуть бути різними: вірші, проза чи приємні слова. Але картинки, які мама отримає в цей день вона точно збереже собі на пам’ять. Обирайте красиву картинку-привітання з Днем матері та надсилайте її найближчій людині.

з днем матері

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