Гороскоп на 8 травня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто проявити рішучість, щоб досягти своєї мети, а кому ― повністю присвятити день побуту? Читайте гороскоп на 8 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вдалий день для початку нових цікавих проєктів або пошуку альтернативного пасивного доходу. Є сенс відкласти трохи грошей на реалізацію мрії.

Телець

Через неуважність ви можете накосячити на роботі. І хоча нічого серйозного не станеться і начальство несильно посварить, цей інцидент попсує вам нерви.

Близнюки

Цей день може стати початком нового етапу вашого життя. Можливо, він почнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням.

Рак

Чудовий день. З’явиться шанс поліпшити своє фінансове становище. Однак несподівані витрати змусять витягти з-під матраца всі заощадження.

Лев

Вдалий день. Може надійти дуже вигідна пропозиція по роботі. Погоджуйтеся. Тільки не чекайте миттєвих результатів. На все свій час.

Діва

Прекрасний день, щоб проявити всі свої таланти. Є шанс завоювати прихильне ставлення до себе начальства, що незабаром може привести до нової посади.

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Терези

Емоційний день. Ви трохи застрягли і не хочете рухатися вперед. Саме тому невеликий струс піде вам на користь.

Скорпіон

У бажанні догодити коханій людині не варто втрачати голову. У вас є невеликі фінансові труднощі, тож не варто спускати всі накопичення на дорогий подарунок.

Стрілець

Прекрасний день, щоб сяйнути всіма своїми талантами і продемонструвати бойову хватку. Конкуренти не зможуть із вами впоратися, бо ви їх просто розмажете по стіні. Так тримати!

Козеріг

Прекрасний день для творчих особистостей. Вам вдасться реалізувати давно задумані плани. Вечір краще провести в колі сім’ї.

Водолій

Чудовий день, який найкраще провести в колі близьких і рідних людей. Зірки радять зібрати всіх за великим столом і вдатися до спогадів. Тільки розповідати про плани не варто. А то не вдасться їх реалізувати.

Риби

Дуже насичений день. З самого ранку ви просто потонете в побутових проблемах. Однак за хорошого розкладу ввечері зможете трохи розслабитися і відпочити в приємній компанії.

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