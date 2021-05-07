Міжнародний конкурс Євробачення зробив відомими багатьох виконавців, особливо ABBA, Céline Dion, Lara Fabian. До речі, найпопулярнішим переможцем визнали саме шведський гурт ABBA. Нагадуємо, що у 1974 році квартет зайняв перше місце, виконавши композицію «Waterloo». Прослухати топ-10 найкращих композицій міжнародного пісенного конкурсу Євробачення ви можете саме зараз.

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ABBA – «Waterloo» (1974)

Гурт ABBA по праву можна назвати найкращим учасником Євробачення за всі роки. Квартет в 1974 році зайняв перше місце на пісенному конкурсі з композицією «Waterloo». У 2005 році цю пісню було визнано найкращою в історії Євробачення.

Кліфф Річард – «Congratulations» (1968)

Зайняв 2 місце на Євробаченні з піснею «Congratulations». Кліфф Річард стояв біля витоків рок-н-ролу в Британії. Відомо, що сам Джон Леннон назвав пісню виконавця «Move it» справжнім рок-хітом.

Британський співак брав участь в Євробаченні двічі. Друга спроба підкорити конкурс відбулася в 1973 році, тоді Кліфф зайняв 3 місце.

Хуліо Іглесіас – Gwendolyne (1970)

Третє місце в нашому топі посів найпопулярніший співак в Іспанії – улюбленець мільйонів жінок Хуліо Іглесіас. Співак зі світовою славою брав участь в Євробаченні 1970 року і зайняв 4 місце. Для Іспанії Хуліо – символ романтичної поп-музики минулого.

Teach-In – «Ding-A-Dong» (1975)

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Teach-In підкорювали Євробачення в 1975 році. Голландський гурт завоював перемогу з хітом «Ding-A-Dong». Після цього Teach-In завоювали європейську популярність, оскільки альбом переможця у Євробаченні-1975 випускався в усіх країнах, які були учасниками конкурсу.

Джонні Логан – «Whats Another Year?» (1980)



Ірландський співак Джонні Логан – єдиний дворазовий переможець Євробачення. Вперше здобув перемогу в 1980 році з піснею «Whats Another Year?», вдруге в 1987 році з піснею «Hold Me Now».

Селін Діон – «Ne Partez Pas Sans Moi» (1988)

Відома співачка Селін Діон розпочинала свою кар’єру з Євробачення-1988. Зірка підкорювала конкурс з піснею «Ne Partez Pas Sans Moi», що в перекладі «Не йди без мене». Композиція принесла співачці почесне перше місце і світову популярність.

Лара Фабіан – «Croire» (1988)

Цього ж року прославилася ще одна відома співачка – неймовірна Лара Фабіан, зірка світового рівня! Її пісні, такі як «Je t’aime» і «Adagio», люблять мільйони шанувальників. Зірка стала найуспішнішою поп-співачкою в історії. Нагадуємо, що Лара Фабіан на Євробаченні-1988 зайняла 4 місце.

Secret Garden – «Nocturne» (1995)

Ірландсько-норвезький дует зайняв в 1995 році 1 місце на Євробаченні. На пісенному конкурсі композицію виконувала Гуннхільд Твіннерейм, яка не входить до складу гурту. Саме перемога на Євробаченні забезпечила успіх дебютного альбому Secret Garden – «Songs from a Secret Garden».

Тото Кутуньо – «Insieme» (1992)



До Тото Кутуньо популярність прийшла після перемоги в Євробаченні. До слова, після цього Італія жодного разу не вигравала у міжнародному конкурсі. Тото Кутуньо і зараз гастролює і підкорює серця мільйонів жінок.

Дана Інтернешнл – «Diva» (1998)



Саме після перемоги в Євробаченні-1998, як і багато попередніх зірок, Дана Інтернешнл стала повноцінною міжнародною суперзіркою. Сингл «Diva» миттєво потрапив на вершини хіт-парадів більшості країн Європи. А альбом співачки було розпродано тиражем понад 400 000 копій по всьому світу.

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Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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