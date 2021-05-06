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«Як вийти заміж»: як впливає на стосунки перша романтична подорож

06.05.2021

Сьогодні, 6 травня, на СТБ вийде новий випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучий разом з експертами і учасницями реаліті «Холостяк»-11 поговорять про романтичні поїздки та відпустку з другою половинкою. Якими секретами поділяться дівчата? Чи справді подорожі ― показовий тест на спільне життя?

Минулого тижня в проєкті «Холостяк» завершилася спільна подорож головного героя і учасниць до Єгипту.

«У стосунках перша поїздка з коханим — особлива і довгоочікувана. Та чи стане вона щасливим спогадом у майбутньому? Сьогодні розберемося, що робити, щоб відпустка не зіпсувала взаємини», — розповів Григорій Решетник.

Розібратися в темі допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​актор і визнаний красень Богдан Юсипчук.

Обговорити тему і минулий випуск до студії прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Розалі, Джессіка, Юля «Зайка», Даша та Аня.

Дивіться ток-шоу «Як вийти заміж» сьогодні на СТБ о 19:00!

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