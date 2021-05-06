Гороскоп на 7 травня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно бути більш м’яким, а хто готовий до серйозних змін у житті? Читайте гороскоп на 7 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви хочете змін у житті, то кращого дня вам не знайти. Сміливо будуйте плани. Усе, що ви задумали, з великою ймовірністю здійсниться.

Телець

Чудовий день. Оточення обожнюватиме вас за щедрість і мудрість. Багато хто запитає поради. А вам того й треба. Сміливо купайтеся в променях слави.

Близнюки

Сприятливий день для нових перспективних знайомств і планування відпустки. Однак зірки радять бути розсудливим і не спускати вся заощадження на відпочинок.

Рак

Раки можуть спровокувати когось на легкий флірт, який принесе обопільну радість, головне ― від початку бути чесним із партнером.

Лев

Прекрасний день для зустрічей з друзями і веселого дозвілля. Насолоджуйтеся приємною компанією. Ви так давно не отримували позитивних емоцій.

Діва

Чудовий день для планування та пропрацювання бажаного. Можливе виникнення неприємної ситуації з близькою людиною. Не загострюйте на цьому увагу.

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Терези

Настав час пакувати валізи. Відпустка або переїзд ― це те, що вам необхідно. Будьте відкриті до світу і перестаньте його боятися. Тоді у вас усе вийде.

Скорпіон

Прекрасний день, щоб налагодити своє особисте життя. Самотніх представників знака, цілком імовірно, чекає приємне знайомство. Тим же, хто в парі, але не може знайти спільну мову, зірки пророкують досягнення консенсусу.

Стрілець

Спокійний день, який не віщує жодних яскравих подій. Присвятіть час вирішенню побутових питань та виконанню своїх посадових обов’язків.

Козеріг

Не соромтеся говорити компліменти і хвалити інших, особливо своїх підлеглих. У позитиві всім хочеться працювати краще, а це вам принесе дохід.

Водолій

Сприятливий день для початку романтичних стосунків, зізнання у своїх почуттях, відвертих розмов про плани на майбутнє. Не варто боятися змін. Вони будуть прекрасні.

Риби

Ви зможете, нарешті, ухвалити рішення в питанні, яке мучило вас останні кілька тижнів. Не сумнівайтеся у своїх силах. Хочете змін ― дійте. Якщо вважаєте, що ще рано щось міняти, ― нехай усе залишається на тому ж місці. Будь-яке ваше рішення буде правильне.

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