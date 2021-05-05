Гороскоп на 6 травня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто готуватися до початку нових стосунків, а хто повинен зосередитися тільки на роботі? Читайте гороскоп на 6 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Несприятливий день. Практично все, за що ви будете братися, не вдаватиметься. Однак не варто перейматися через це. Погані дні теж бувають.

Телець

Усі сили у вас віднімуть домашні клопоти. Можете не сподіватися на допомогу близьких людей, вони просто не поділяють вашого прагнення до ідеальності. Може, й вам варто ставитися до цього простіше?

Близнюки

Швидше за все, вам доведеться повністю присвятити себе виконанню рутинних обов’язків. І хоч вам і не хочеться, але, на жаль, у нашому житті не завжди буває свято.

Рак

Ви повністю поглинені роботою і бажанням поліпшити своє фінансове становище. Проте в гонитві за грошима не забувайте про свою сім’ю. Їм не вистачає вашої уваги.

Лев

Присвятіть весь день індивідуальній роботі. З колективом можливі проблеми. Правда, до вечора ситуація налагодиться, але зірки радять провести день наодинці з собою.

Діва

Вам хочеться пригод, однак робота й побутові проблеми не дають спокійно насолоджуватися життям. Що ж, це і є дорослішання та відповідальність.

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Терези

Цілком імовірно, що люди з вашого оточення захочуть потішити вас приємними дрібницями і подарунками. Не варто відмовлятися. Навіть якщо ви вважаєте, що не заслуговуєте на сюрприз.

Скорпіон

Перша половина дня небезпечна для вашого здоров’я. Уникайте поїздок, спілкування з незнайомими людьми або отруєння. У спілкуванні з протилежною статтю зірки радять проявити обережність.

Стрілець

Дуже вдалий день. Несподівано може з’явитися можливість вигідної угоди або контракту. Погоджуйтеся. Будьте впевнені, у вас усе вийде.

Козеріг

День варто присвятити активному проведенню часу. Прогулянка на свіжому повітрі, похід у спортзал або просто легкі фізичні вправи вдома ― усе це стане запорукою вашого прекрасного самопочуття.

Водолій

Перша половина дня буде вельми вдалою. Ви з легкістю підтягнете всі хвости, які накопичилися за свята. Вечір присвятіть відпочинку.

Риби

Прекрасний день для початку бурхливого роману. Випадкове знайомство може перерости в щось більше. Тільки не поринайте у стосунки, як у вир. Невелика обережність не завадить.

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