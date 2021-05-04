Гороскоп на 5 травня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно проявити всі свої лідерські якості, а кого чекає запаморочливий роман? Читайте гороскоп на 5 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Складний день. Намагайтеся не планувати жодних важливих справ. Краще залиштесь удома і займіться прибиранням. Так імовірність неприємностей зменшиться в рази.

Телець

Намагайтеся викладатися на роботі на всі 100%. Є велика ймовірність пристойного підвищення по службі або надбавки до зарплати.

Близнюки

Озирніться довкола. Можливо, серед ваших друзів є ті, хто явно бажає вам зла і тихенько працює в цьому напрямку. Тримайте свій язик за зубами і не розповідайте про плани на майбутнє.

Рак

Присвятіть весь день своїм близьким. Ви давно не вибиралися на прогулянку разом. Рідні сумують і чекають вашої уваги.

Лев

Левам варто почати робити те, на що давно не наважувалися. До кінця травня вдастся втілити все задумане. Не бійтеся, що не вийде. Бійтеся, що не спробуєте.

Діва

Вас чекають дуже приємні новини. Можливо, ви отримаєте гарний сюрприз або зустрінете старого, але дуже дорого друга. Хороший вечір вам забезпечений.

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Терези

Вам варто звернути увагу на своє здоров’я. Перегляньте харчування, відмовтеся від шкідливої ​​їжі. А ще краще — займіться спортом.

Скорпіон

У будь-якій незрозумілій ситуації прислухайтеся до своєї інтуїції. Тільки ви знаєте, чого хочете. Не йдіть на поводу в оточення і не слухайте нічиїх порад. Особливо у справах сердечних.

Стрілець

Самотніх Стрільців чекає приємне знайомство з людиною, з якою можна побудувати гармонійні стосунки. Тим же, хто в шлюбі, варто згадати про романтику.

Козеріг

Не радійте завчасно. Вам можуть перешкодити втілити плани в реальність незнайомці. Остерігайтеся їх і проявіть особливу пильність на дорозі.

Водолій

Щоб досягти бажаного, не варто стояти осторонь. Проявіть усі свої лідерські якості. Тільки так ви отримаєте те, чого хочете.

Риби

Прекрасний день, щоб спробувати щось нове й раніше невідоме. Не бійтеся, у вас усе вийде. Також вас чекає приємне знайомство, яке може перерости в запаморочливий роман.

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