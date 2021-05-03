Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде романтичний серіал ― «Привіт, тату!». Що ж станеться у 1―4 серіях сериала «Привіт, тату!»? Читайте просто зараз!

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До спортивного гонщика Максима несподівано приходить 10-річний хлопчик і заявляє, що він його син. Чоловік знає, що цього не може бути, адже він не знайомий з його мамою. Але хлопчик гостро потребує батька, просить Максима йому допомогти. Герой дізнається, що він багато років тому став анонімним донором для матері цього хлопчика. У Максима дилема: чи має він право порушити спокій незнайомої йому жінки, щоб стати ближчим до дитини, біологічним батьком якої він є…

У головних ролях: Єлизавета Майська, Прохор Дубравін, Сергій Радченко, Дар’я Легейда, Артем Позняк.

Режисер-постановник: Анатолій Григор’єв

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