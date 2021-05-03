Гороскоп на 4 травня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно стримувати свої емоції, а хто має наважитися і змінити своє життя на краще? Читайте гороскоп на 4 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Пасивний день, який варто присвятити медитації і плануванню. У стосунках із коханою людиною потрібно буде вчитися знаходити компроміси. Але ви точно впораєтеся з цим завданням.

Телець

Якщо не перестанете бездумно витрачати гроші, то, цілком імовірно, опинитеся на мілині. Прислухайтеся до голосу розуму: не потрібна вам двадцята кофтинка й десята сумочка.

Близнюки

Зірки рекомендують вам більш пасивний відпочинок. Варто виспатися і відлежатися. Якщо з’являться сили — вирушайте на свіже повітря. Саме там можете познайомитися з дуже цікавою людиною.

Рак

Двоїстий день. До обіду вас можуть сильно дратувати близькі люди. Не зривайтесь на них. До вечора ваше серце розтане і вам захочеться тепла і турботи.

Лев

Використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє матеріальне становище або особисте життя. Необдумані дії щодо дорогої людини можуть мати неприємні наслідки.

Діва

Будьте дуже уважні. Через поспіх ви можете отримати травми або накосячити на роботі. А це тягне за собою фінансові витрати, які ви зараз дозволити собі не можете.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Терези

Життєвий потенціал перебуває на найнижчому рівні, тому не варто проявляти активність на роботі. Ви можете взяти на себе занадто багато, але чи подужаєте виконати свої обіцянки? Не ризикуйте, інакше втратите свій авторитет.

Скорпіон

Прекрасний і дуже динамічний день. Можуть здійснитися всі ваші плани. Навіть ті, у реалізацію яких ви не вірили.

Стрілець

Чудовий день, щоб кардинально змінити своє життя. Якщо до радикальних змін ви поки не готові, не біда. Можна почати з перевтілення: сходіть до салону краси. Нова зачіска додасть вам упевненості.

Козеріг

Використовуйте будь-яку можливість, щоб змінити своє особисте життя на краще. І мова тут не тільки про знайомство, а й про розірвання токсичних стосунків. Скільки можна це терпіти? Навчіться цінувати себе.

Водолій

Намагайтеся не звертати уваги на дрібні неприємності. Вони не зроблять погоди у вашому житті. Краще зосередьтеся на досягненні поставлених цілей і на приємному відпочинку.

Риби

Дуже вдалий день для прогулянок, подорожей, нових зустрічей і знайомств. У другій половині дня не виключена сварка з ким-небудь із близьких родичів. Намагайтеся не наговорити зайвого.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.