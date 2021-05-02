Гороскоп на тиждень з 3 по 9 травня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому можна сміливо починати нове життя або нову справу, а хто повинен звернути увагу на свою другу половинку? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 3 по 9 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

У Овнів на цьому тижні будуть зміни. Навіть якщо ви не ініціювали їх самостійно, у житті буде змінюватися те, що назріло вже давно. Запасіться натхненням і мотивацією, адже ви зараз можете повернути події в потрібне вам русло.

Телець

У Тельців на перший план вийде питання взаємин: або особистих ― із коханою людиною, або доведеться налагоджувати зв’язок з оточенням. Втручатися в це можуть ваші недоброзичливці і заздрісники. Також доведеться зайнятися тим, що ви давно відкладали.

Близнюки

У Близнюків на цьому тижні буде багато знайомств, нових зв’язків. З’являться цікаві можливості. Правда, щоб ними скористатися, їх потрібно буде побачити. Для цього вам не завадить внести трохи спокою і відпочинку в ваше життя, адже в суєті кругозір звужується.

Рак

Раки на цьому тижні можуть вирішувати фінансові та побутові питання. Багато часу відніматимуть домашні справи. Уважно поставтеся до свого здоров’я і самопочуття, оскільки не виключено, що загостряться хронічні хвороби.

Лев

Леви на тижні можуть отримати інформацію, яка по-новому відкриє ваших близьких або знайомих людей. Тиждень почнеться активно, потрібно буде вирішувати багато справ. У вас буде шанс поліпшити якусь непросту ситуацію і перестати про неї переживати.

Діва

Цей тиждень буде сприятливим для навчання, здобуття нових знань або ж, навпаки, для того, щоб ви передали свій досвід, поділилися порадою. Вас може поглинути робота, з’явиться багато завдань, які потрібно буде вирішити.

Терези

У Терезів випаде активний тиждень. Можливі поїздки, переміщення, нові місця і нові враження. При цьому будьте обережні, є ризик травмуватися. Також на цьому тижні ви можете приймати гостей, до вас можуть приїхати родичі.

Скорпіон

Скорпіони на цьому тижні можуть почати підкорювати нові вершини. Для цього вам знадобиться робити те, що раніше не доводилося. Це може забрати сили, так що вихідні потрібно провести так, щоб відновитися і зарядити внутрішню батарейку.

Стрілець

Тиждень вимагатиме від вас зусиль для того, щоб навести порядок, привести в стабільність те хитке, що хвилювало вас останнім часом. У вас зріє якесь рішення, для ухвалення якого знадобиться час. А поки воно не прийде, вам доведеться справлятися з невпевненістю і відчуттям, що ви перебуваєте в підвішеному стані.

Козеріг

Козероги на цьому тижні можуть зіткнутися з необхідністю зробити важливий вибір, але, якщо є можливість, відкладіть це, оскільки поки у вас недостатньо інформації. Багато часу займуть робочі питання. Можливі великі витрати.

Водолій

Водолії зможуть навести порядок у справах і розкласти все по поличках. У середині тижня з’являться можливості для самореалізації. Наприкінці тижня доведеться ухвалювати швидкі рішення, коли від вашої реакції залежатиме результат справи. На вихідних вас чекають приємні враження.

Риби

У Риб у найближчі дні може виникнути дилема, оскільки вони опиняться на порозі чогось нового, але продовжуватимуть себе стримувати. Можливо, ваші сумніви не безпідставні і потрібно вкласти ще трохи часу і сил у підготовку.

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