Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 3 травня 2021 року. Як правильно провести понеділок? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 3 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

У понеділок Овнам варто бути дуже обачними та уважними. Зірки запевняють, що тільки прораховуючи всі свої кроки, представники цього знака можуть сподіватися на успіх у справах. Також у цей день треба подбати про здоров’я, можливе загострення хронічних захворювань.

Телець

Зірки радять Тельцям виділити першу половину дня для важливих справ. Краще нічого не відкладати на потім, а швидко вирішити поточні питання. А в другій половині дня настане хороший час для відпочинку, спілкування з близькими і відновлення сил перед робочим тижнем.

Близнюки

Близнюків чекає вдалий день. Зірки запевняють, що в понеділок сміливо можна братися за проєкти і вирішувати складні завдання. Також у цей день добре займатися складанням планів на найближче майбутнє.

Рак

Раків чекає неоднозначний день, адже у представників цього знака можуть виникати труднощі в справах. Щоб їх уникнути, треба ретельно продумувати кожен свій крок і не випускати з уваги навіть найдрібніших деталей.

Лев

У Левів протягом дня можуть виникати непорозуміння у справах і труднощі в особистих стосунках. Проте не варто хвилюватися, адже зірки запевняють, що представники цього знака зможуть не допустити розвитку серйозних конфліктів.

Діва

Дів чекає насичений день, їм доведеться багато і наполегливо працювати. Та зірки запевняють, що представники цього знака будуть сповнені енергії, тому праця не стане особливо виснажливою. Також у цей день не варто забувати про здоров’я.

Терези

У понеділок Терезам буде важко знайти спільну мову з оточенням, і вони будуть надміру емоційно реагувати на те, що відбувається. Ситуація зміниться тільки до кінця дня.

Скорпіон

Скорпіонів у понеділок чекають приємні сюрпризи і вдалі збіги. Близькі можуть порадувати подарунками і хорошими новинами. Також зірки запевняють, що в цей день можна очікувати змін на краще на особистому фронті.

Стрілець

У понеділок у Стрільців з’являться хороші ідеї, які вони зможуть вдало реалізувати. Зірки радять не гаяти цей шанс і присвятити день саме реалізації ідей.

Козеріг

Козероги в понеділок легко зможуть досягти поставлених цілей, якщо запасуться терпінням і кинуть усі сили саме на це. Можливі серйозні розбіжності з близькими. Представникам цього знака буде важко йти на поступки, а завзятість з обох сторін може призвести до конфлікту.

Водолій

Водоліям важливо дотримуватися обережності у всьому, адже в цей день легко буде зробити помилку, якщо випустити з уваги важливі моменти. Також варто уникати кардинальних змін у житті і не прислухатися до порад оточення.

Риби

У першій половині дня Рибам не варто займатися важливими справами, адже це буде не найсприятливіший час для них. Краще відкладіть їх на вечір. Також не треба сперечатися ні про що з тими людьми, від кого залежить благополуччя Риб, і ділитися своїми планами з оточенням.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram.