Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 2 травня 2021 року. Як правильно провести неділю? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 2 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Поїздки несприятливі, подорожі загрожують великими ускладненнями. Однак ваше фінансове становище, на диво, може виявитися не таким уже й поганим. 2 травня відмовтеся від рішучих дій і не купуйте нерухомості. Однак дрібні покупки робіть сміливо ― вони принесуть вам втіху.

Телець

Імовірно, ви відчуєте нагальну потребу побути наодинці з собою і дасте це зрозуміти оточенню. У перші дні місяця Тельцям варто трішки зменшити оберти, відмовитися від кар’єрних турбот, звузити коло спілкування, розібратися в собі.

Близнюки

День символізує відплату, підбиття підсумків. Ваше фінансове становище ― це переважно відображення ваших справ. Постарайтеся зробити все, щоб з користю розпорядитися вільним часом.

Рак

Сильне положення планет обіцяє Ракам багато глибоких переживань, пристрастей та емоцій. Ви зможете на власному досвіді переконатися в тому, що великої різниці між реальним і віртуальним романом немає.

Лев

Не виключено, що 2 травня Леви будуть занадто емоційно реагувати на те, що зазвичай сприймали як дрібницю. Зранку не починайте важливих справ, бо їх результат непередбачуваний. Не виключені сварки з другою половиною. Старайтеся дозувати навантаження.

Діва

Двоїстий день: або ви зможете внести стійку стабільність в усьому, що становить для вас цінність, або втратите здатність сприймати будь-що, крім вузького особистого маленького світу. Рекомендуються прогулянка, подорож, екскурсія, ― усе що завгодно, аби тільки не сидіти вдома!

Терези

Чудовий день для особистих і сімейних стосунків. Жінки будуть особливо привабливі. Можливе нове знайомство, початок романтичних стосунків з іноземцем. За гороскопом 2 травня сприятливі заручини, одруження, сімейні торжества. Візьміть участь у концерті, громадському заході.

Скорпіон

У перші дні місяця ваші почуття будуть перевірятися на міцність. Ваша свобода може бути обмежена несвободою близької людини. Не можна контролювати кожен її крок. Справжні стосунки можна побудувати лише на довірі.

Стрілець

Життєва ситуація почне поступово стабілізуватися. 2 травня можливе ухвалення компромісних рішень і чітких дій, що допомагають пробудити все найкраще в душах Стрільців. Треба продумувати свої дії заздалегідь, планувати своє життя у зв’язку з розширенням кола спілкування. Багато людей високої думки про вас, і вам варто скористатися цим.

Козеріг

Перша половина травня традиційно є часом застою у справах. Найкращим способом докладання зусиль буде індивідуальна діяльність, а не масштабний бізнес.

Водолій

Водолії не схильні афішувати своє особисте життя. 2 травня у багатьох прокинуться романтичні почуття. Так чи інакше, початок місяця обіцяє вам таємні романтичні побачення, а також пов’язані з ними сумніви і розчарування. Налаштуйтеся на те, що вам доведеться приховувати свої зв’язки і почуття.

Риби

Існує небезпека обману, інтриг і наклепу з боку людей, яким ви повністю довіряєте. Імовірні підступи таємних недоброзичливців. Не закривайте очі на те, що відбувається. Треба поставити наклепника на місце. Якщо ви цього не зробите, то ваша репутація може сильно постраждати, а вплив і авторитет серед знайомих знизяться.

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