Гарне тісто – гарантія вдалих великодніх пасок. Виберіть один із трьох рецептів тіста на Великдень, які ми підібрали для вас.

ТІСТО НА ПАСКУ №1

Інгредієнти:

Дріжджі сухі — пачка (30 г)

Тепле молоко — 500 мл

Борошно

Вершкове масло топлене — 200 г

Яйця (жовтки) — 10 шт.

Сода — дрібка

Сіль — 1 ч. л.

Вершки — 150 г

Цукрова пудра — 1 скл.

Родзинки — жменя

Цукати — жменя

Сухофрукти — жменя

Приготування:

Готуємо опару.

Дріжджі розвести невеликою кількістю теплого молока. З’єднуємо тепле молоко, підігріті вершки і трохи просіяного борошна. Консистенція тіста має вийти, як на оладки. Ретельно перемішуємо і додаємо розведені дріжджі. Ще раз перемішуємо і залишаємо в теплому місці для бродіння. Коли опара збільшиться удвічі, замішуємо тісто.

Готуємо тісто.

Жовтки розтираємо з цукровою пудрою і додаємо опару, що піднялася. Обережно додаємо топлене масло, соду, сіль, борошно, а також родзинки, цукати, сухофрукти і замішуємо тісто. Даємо йому знову піднятися, добре вимішуємо і викладаємо у форму. Ставимо паску в розігріту до 170 °С духовку. Випікаємо до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною паличкою або на вагу — готовий виріб буде значно легше за сирий.

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ТІСТО НА ПАСКУ №2

Інгредіенти:

Дріжджі пресовані – 25 г

Молоко топлене – 400 г

Масло вершкове – 150 г

Цукор – 200 г

Морква терта – 0,5 скл.

Яйця – 2 шт.

Апельсини – 2 шт.

Ванільний цукор – 15 г

Борошно за смаком

Цукати за смаком

Родзинки за смаком

Сіль за смаком

Яєчний білок (для глазурі) – 1 шт.

Цукрова пудра (для глазурі) – 3 ст. л.

Приготування:

Змішуємо дріжджі і тепле молоко (200 мл). Примітка: температура молока має бути близько 30 °С Додаємо цукор (1 ст. л.), всипаємо борошно (3 ст. л.), добре перемішуємо і залишаємо опару в теплому місці, щоб дріжджі «прокинулися». Коли опара підніметься і покриється пухирцями, вона готова. Замішуємо тісто. Знімаємо цедру з апельсина. Примітка: потрібно зрізати тільки верхній, помаранчевий, шар. Білий — гіркий. Збиваємо до білого кольору яйця з цукром. Відливаємо трохи теплого молока, розводимо в ньому сіль. Молоко, що залишилося, виливаємо в тісто, всипаємо порцію борошна і перемішуємо. Вливаємо молоко з сіллю, всипаємо ще порцію борошна. Додаємо яйця з цукром і продовжуємо всипати борошно. Кладемо терту моркву і апельсинову цедру. Вливаємо розтоплене вершкове масло. Примітка: масло має бути теплим, а не гарячим. Викладаємо тісто на робочу поверхню і, потроху підсипаючи борошно, вимішуємо до моменту, коли тісто почне відставати від рук. Порада: не підсипайте багато борошна, тісто має бути дуже м’яким і еластичним. Викладаємо тісто в каструлю, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на годину, щоб воно піднялося. Коли тісто збільшиться в об’ємі удвічі, продовжуємо з ним працювати. Вмішуємо в тісто родзинки. Порада: родзинки попередньо потрібно запарити в окропі, щоб вони пом’якшали. Ділимо тісто на три частини і викладаємо у змазані олією формочки для пасок. Залишаємо тісто в теплому місці, щоб воно збільшилося в об’ємі удвічі. Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить з паски сухою, паска готова. Для прикрашання паски білки збиваємо з цукровою пудрою в круту піну — вона має тримати форму і не розтікатися. Готові паски остуджуємо, прикрашаємо білковою глазур’ю і цукровою посипкою.

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ТІСТО НА ПАСКУ №3

Інгредієнти:

Борошно – 1 кг

Масло вершкове – 200 г

Дріжджі «живі» – 30 г

Цукор – 200 г

Молоко – 500 мл

Яйце – 3 шт.

Яйце (жовтки) – 4 шт.

Родзинки за смаком

Шафран за смаком

Цукати за смаком

Мигдаль (мелений) за смаком

Кардамон (мелений) за смаком

Сіль за смаком

Приготування:

Для опари розводимо дріжджі невеликою кількістю теплого молока, додаємо столову ложку цукру, 500 г борошна і ставимо в тепле місце на 3–6 годин. Коли опара підніметься і почне осідати, додаємо інші інгредієнти і добре вимішуємо. Ставимо тісто в тепло. Коли воно збільшиться в об’ємі утричі, знову вимішуємо тісто і розкладаємо в змащені маслом і посипані сухарями формочки, заповнюючи їх тістом на третину об’єму. Формочки з тістом знову залишаємо в теплому місці. Коли тісто заповнить практично весь об’єм, змащуємо його яйцем, посипаємо мигдалем і цукатами та ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до готовності. Готову паску прикрашаємо цукровою глазур’ю, цукатами і т. д.

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