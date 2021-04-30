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Рецепти на травневі свята від акторів серіалу «Папаньки»

30.04.2021

Наближаються травневі свята ― час сімейних пікніків на природі і дружніх посиденьок. А отже, що пора складати меню для пікніка. Редакція сайту телеканалу СТБ дізналася ідеальні рецепти страв на травневі свята від акторів серіалу «Папаньки», які можна приготувати як вдома, так і на природі.

Юшка «Царська» від Євгена Сморігіна

Інгредієнти:

  • риба червона (лосось) ― два стейки і голови
  • морквина
  • перець болгарський
  • морепродукти (креветки)
  • вершки 33% ― 0,5 л
  • мандарини
  • лимон
  • апельсин
  • оливки
  • паприка мелена і свіжа
  • часник ― 1 голівка
  • зелень
  • лавровий листок

Спосіб приготування:

  1. Рибу відварюємо 30 хвилин. Відтак дістаємо з бульйону, ріжемо на шматочки і відкладаємо.
  2. Моркву і перець рубаємо на шматочки, часник чавимо і обсмажуємо все це з паприкою та морепродуктами на сковороді. 
  3. У рибний бульйон заливаємо вершки, вкидаємо часточки мандаринів, порізані навпіл часточки апельсина, сік лимона, оливки. Варимо.
  4. У більйон кидаємо засмажку, лавровий листок, сіль і перець за смаком. Варимо ще 30 хвилин. 
  5. Перед самою подачею страви у каструлю кладемо шматочки червоної риби і зелень.

Свинячі косички-гриль з томатами від Єгора Крутоголова

Інгредієнти:

  • свинячий балик
  • соєвий соус
  • олія
  • чебрець, розмарин
  • часник
  • помідор
  • цибуля
  • кріп
  • оцет
  • цукор

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Спосіб приготування:

  1. Свинячий балик ріжемо великими смужками.
  2. З трьох смужок сплітаємо м’ясну косу, верх і низ скріплюємо зубочистками.
  3. М’ясо посипаємо спеціями і поливаємо соєвим соусом з олією, додаємо чебрець, розмарин, часник. 
  4. Смажимо косички на решітці до готовності.
  5. Помідор ріжемо великими кільцями і обсмажуємо кілька хвилин на решітці.
  6. Маринуємо цибулю в оцті з цукром. Додаємо кріп. Перемішуємо.
  7. Подаємо косички з цибулею і томатами.

Креветки на грилі в цитрусовому маринаді від Андрія Федінчика

Інгредієнти:

  • великі креветки ― 25 шт. 
  • оливкова олія ― 100 мл 
  • зерниста гірчиця ― 1 ст. л. 
  • часник ― 2 зубчики 
  • лимон ― 1 шт.
  • апельсин ― 1 шт.
  • сушений базилік ― 1 ч. л. 
  • біле вино ― 1,5 ст. л. (опціонально)

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Спосіб приготування:

  1. Чавимо часник пресом.
  2. Вичавлюємо сік з лимона і апельсина.
  3. Змішуємо часник, олію, сік, гірчицю, вино і базилік.
  4. Кладемо креветки в маринад (він має їх покривати). Накриваємо кришкою і маринуємо протягом 1 години.
  5. Насаджуємо креветки на шампур і смажимо на розжареному грилі по 2 хвилин з кожного боку (креветка повинна стати рожевою). 

Теплий весняний салат з маслинами від Євгена Гашенка

Інгредієнти:

  • картопля
  • помідори чері
  • селера
  • маслини
  • цибуля
  • оливкова олія
  • лимонний сік
  • сіль
  • перець

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо в мундирі в підсоленій воді до напівготовності.
  2. Великі картоплини розрізаємо на 1 укус і смажимо на грилі до золотистої скоринки.
  3. Смажимо на грилі помідори чері протягом 2―3 хвилин, поки шкірка не почне тріскатися.
  4. Селеру ріжемо тонкими скибочками.
  5. Маслини розрізаємо навпіл.
  6. Цибулю ріжемо тонкими смужками.
  7. У маленькій мисці змішуємо 2 ст. л. лимонного соку і 4―5 ст. л. оливкової олії. Додаємо за смаком сіль і перець.
  8. Усі підготовлені інгредієнти кладемо в миску, поливаємо заправкою і прикрашаємо дрібно нарізаною кінзою. 
  9. Подаємо салат теплим або кімнатної температури.

Смачного!

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