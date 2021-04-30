Рецепти на травневі свята від акторів серіалу «Папаньки»
30.04.2021
Наближаються травневі свята ― час сімейних пікніків на природі і дружніх посиденьок. А отже, що пора складати меню для пікніка. Редакція сайту телеканалу СТБ дізналася ідеальні рецепти страв на травневі свята від акторів серіалу «Папаньки», які можна приготувати як вдома, так і на природі.
Юшка «Царська» від Євгена Сморігіна
Інгредієнти:
- риба червона (лосось) ― два стейки і голови
- морквина
- перець болгарський
- морепродукти (креветки)
- вершки 33% ― 0,5 л
- мандарини
- лимон
- апельсин
- оливки
- паприка мелена і свіжа
- часник ― 1 голівка
- зелень
- лавровий листок
Спосіб приготування:
- Рибу відварюємо 30 хвилин. Відтак дістаємо з бульйону, ріжемо на шматочки і відкладаємо.
- Моркву і перець рубаємо на шматочки, часник чавимо і обсмажуємо все це з паприкою та морепродуктами на сковороді.
- У рибний бульйон заливаємо вершки, вкидаємо часточки мандаринів, порізані навпіл часточки апельсина, сік лимона, оливки. Варимо.
- У більйон кидаємо засмажку, лавровий листок, сіль і перець за смаком. Варимо ще 30 хвилин.
- Перед самою подачею страви у каструлю кладемо шматочки червоної риби і зелень.
Свинячі косички-гриль з томатами від Єгора Крутоголова
Інгредієнти:
- свинячий балик
- соєвий соус
- олія
- чебрець, розмарин
- часник
- помідор
- цибуля
- кріп
- оцет
- цукор
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Спосіб приготування:
- Свинячий балик ріжемо великими смужками.
- З трьох смужок сплітаємо м’ясну косу, верх і низ скріплюємо зубочистками.
- М’ясо посипаємо спеціями і поливаємо соєвим соусом з олією, додаємо чебрець, розмарин, часник.
- Смажимо косички на решітці до готовності.
- Помідор ріжемо великими кільцями і обсмажуємо кілька хвилин на решітці.
- Маринуємо цибулю в оцті з цукром. Додаємо кріп. Перемішуємо.
- Подаємо косички з цибулею і томатами.
Креветки на грилі в цитрусовому маринаді від Андрія Федінчика
Інгредієнти:
- великі креветки ― 25 шт.
- оливкова олія ― 100 мл
- зерниста гірчиця ― 1 ст. л.
- часник ― 2 зубчики
- лимон ― 1 шт.
- апельсин ― 1 шт.
- сушений базилік ― 1 ч. л.
- біле вино ― 1,5 ст. л. (опціонально)
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Спосіб приготування:
- Чавимо часник пресом.
- Вичавлюємо сік з лимона і апельсина.
- Змішуємо часник, олію, сік, гірчицю, вино і базилік.
- Кладемо креветки в маринад (він має їх покривати). Накриваємо кришкою і маринуємо протягом 1 години.
- Насаджуємо креветки на шампур і смажимо на розжареному грилі по 2 хвилин з кожного боку (креветка повинна стати рожевою).
Теплий весняний салат з маслинами від Євгена Гашенка
Інгредієнти:
- картопля
- помідори чері
- селера
- маслини
- цибуля
- оливкова олія
- лимонний сік
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо в мундирі в підсоленій воді до напівготовності.
- Великі картоплини розрізаємо на 1 укус і смажимо на грилі до золотистої скоринки.
- Смажимо на грилі помідори чері протягом 2―3 хвилин, поки шкірка не почне тріскатися.
- Селеру ріжемо тонкими скибочками.
- Маслини розрізаємо навпіл.
- Цибулю ріжемо тонкими смужками.
- У маленькій мисці змішуємо 2 ст. л. лимонного соку і 4―5 ст. л. оливкової олії. Додаємо за смаком сіль і перець.
- Усі підготовлені інгредієнти кладемо в миску, поливаємо заправкою і прикрашаємо дрібно нарізаною кінзою.
- Подаємо салат теплим або кімнатної температури.
Смачного!
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