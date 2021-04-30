Наближаються травневі свята ― час сімейних пікніків на природі і дружніх посиденьок. А отже, що пора складати меню для пікніка. Редакція сайту телеканалу СТБ дізналася ідеальні рецепти страв на травневі свята від акторів серіалу «Папаньки», які можна приготувати як вдома, так і на природі.

Юшка «Царська» від Євгена Сморігіна

Інгредієнти:

риба червона (лосось) ― два стейки і голови

морквина

перець болгарський

морепродукти (креветки)

вершки 33% ― 0,5 л

мандарини

лимон

апельсин

оливки

паприка мелена і свіжа

часник ― 1 голівка

зелень

лавровий листок

Спосіб приготування:

Рибу відварюємо 30 хвилин. Відтак дістаємо з бульйону, ріжемо на шматочки і відкладаємо. Моркву і перець рубаємо на шматочки, часник чавимо і обсмажуємо все це з паприкою та морепродуктами на сковороді. У рибний бульйон заливаємо вершки, вкидаємо часточки мандаринів, порізані навпіл часточки апельсина, сік лимона, оливки. Варимо. У більйон кидаємо засмажку, лавровий листок, сіль і перець за смаком. Варимо ще 30 хвилин. Перед самою подачею страви у каструлю кладемо шматочки червоної риби і зелень.

Свинячі косички-гриль з томатами від Єгора Крутоголова

Інгредієнти:

свинячий балик

соєвий соус

олія

чебрець, розмарин

часник

помідор

цибуля

кріп

оцет

цукор

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Спосіб приготування:

Свинячий балик ріжемо великими смужками. З трьох смужок сплітаємо м’ясну косу, верх і низ скріплюємо зубочистками. М’ясо посипаємо спеціями і поливаємо соєвим соусом з олією, додаємо чебрець, розмарин, часник. Смажимо косички на решітці до готовності. Помідор ріжемо великими кільцями і обсмажуємо кілька хвилин на решітці. Маринуємо цибулю в оцті з цукром. Додаємо кріп. Перемішуємо. Подаємо косички з цибулею і томатами.

Креветки на грилі в цитрусовому маринаді від Андрія Федінчика

Інгредієнти:

великі креветки ― 25 шт.

оливкова олія ― 100 мл

зерниста гірчиця ― 1 ст. л.

часник ― 2 зубчики

лимон ― 1 шт.

апельсин ― 1 шт.

сушений базилік ― 1 ч. л.

біле вино ― 1,5 ст. л. (опціонально)

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Спосіб приготування:

Чавимо часник пресом. Вичавлюємо сік з лимона і апельсина. Змішуємо часник, олію, сік, гірчицю, вино і базилік. Кладемо креветки в маринад (він має їх покривати). Накриваємо кришкою і маринуємо протягом 1 години. Насаджуємо креветки на шампур і смажимо на розжареному грилі по 2 хвилин з кожного боку (креветка повинна стати рожевою).

Теплий весняний салат з маслинами від Євгена Гашенка

Інгредієнти:

картопля

помідори чері

селера

маслини

цибуля

оливкова олія

лимонний сік

сіль

перець

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо в мундирі в підсоленій воді до напівготовності. Великі картоплини розрізаємо на 1 укус і смажимо на грилі до золотистої скоринки. Смажимо на грилі помідори чері протягом 2―3 хвилин, поки шкірка не почне тріскатися. Селеру ріжемо тонкими скибочками. Маслини розрізаємо навпіл. Цибулю ріжемо тонкими смужками. У маленькій мисці змішуємо 2 ст. л. лимонного соку і 4―5 ст. л. оливкової олії. Додаємо за смаком сіль і перець. Усі підготовлені інгредієнти кладемо в миску, поливаємо заправкою і прикрашаємо дрібно нарізаною кінзою. Подаємо салат теплим або кімнатної температури.

Смачного!

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