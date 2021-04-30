Цей рецепт паски дуже близький до французького бріошу. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Ольга Мартиновська взяла за основу рецепт «Бабусиного бріош​​у» відомого французького шефа Анн-Софі Піка. Покроковий рецепт приготування паски від Ольги Мартиновської – читайте в матеріалі.

Більше на тему: Паска із сиром: рецепт від Катерини Яблонської

Інгредієнти:

борошно вищого сорту – 500 г

морська сіль – 16 г

цукор – 150 г

живі дріжджі – 25 г (або 9 г сухих)

вершкове масло – 200 г

яйця – 8 шт.

олія (краще оливкова другого віджиму чи будь-яка інша, але без різкого запаху) – 120 мл

сушена вишня – 200 г

зірочки бодяну – 3 шт.

коньяк – 50 мл

білий шоколад для глазурі – 300 г

какао-масло для глазурі – 50 г

Приготування:

Спочатку замочіть вашу вишню в коньяку і залиште на кілька годин. До речі, якщо ви не знайшли сушену вишню, візьміть заморожену і зробіть домашні цукати. Для цього потрібно розморозити ягоди і проварити в сиропі 2 хвилини (сироп: 100 мл води + 50 г цукру). Злити зайвий сироп через сито і відправити в духовку на 2-3 години за температури 90–100 градусів. Піде вся зайва волога, а ягоди при цьому залишаться соковитими, але вже не потечуть і не дадуть зайвий сік у тісто. З вишнею вийде дуже смачно. У чашу міксера помістіть борошно, дріжджі (покришіть або просто всипте сухі), 6 яєць і на невисокій швидкості вимішуйте гаком 5-6 хвилин. Вершкове масло наріжте кубиками, воно має бути не дуже холодним, але й не теплим (14-16 градусів). Додаємо масло, не перериваючи процес вимішування, в 3 етапи. Коли тісто добре вимішалось і відлипає від бортів чаші, додаємо 2 яйця та олію. Вимішуємо ще 10 хвилин. Важливий момент! Олію я ароматизую зірочками бодяну. Нагріваємо олію до 45–50 градусів разом з бодяном, охолоджуємо і залишаємо на кілька днів. Густа олія, особливо оливкова, дуже добрий абсорбент. Ви можете надати їй будь-якого смакового відтінку. Накриваємо харчовою плівкою або вафельним вологим рушником і даємо тісту підійти 1 годину за кімнатної температури. Тісто любить також вологість. В ідеалі – 90% вологості. Обминаємо тісто делікатно руками, тим самим випускаючи вуглекислий газ, який утворився внаслідок життєдіяльності дріжджів. Накриваємо знову харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12–16 годин. Форми змащуємо вершковим маслом, викладаємо кульки тіста, змащуємо верхівки яйцем і даємо підійти в тепленькому місці 2 години, вже нічим не накриваючи. Випікаємо за 150 градусів 20–30 хвилин. Усе залежить від розміру форми: 20–30 хвилин для паски вагою 300–400 грам. Для зовсім маленьких буде досить 15–18 хвилин.

Я покриваю пасочки сумішшю топленого білого шоколаду і какао-масла. Прикрашаю під настрій. Як на фото, наприклад, – я сама зацукрувала пелюстки ірису і ромашку. Все натурально! Точний спосіб приготування таких квітів можна подивитися на моєму YouTube каналі «Оля кУховарит».

Дуже люблю це Велике Свято світлого Великодня! Бажаю нам усім доброти і віри, надії на краще, зцілення душевного і звичайно любові! Чудового всім свята!

Смачного!

Більше на тему: Рецепт «Олександрійської» паски

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ