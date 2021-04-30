Паска з цукатами: простий рецепт від учасників «МастерШеф»
Як приготувати смачну паску з цукатами, відкрили таємницю учасники «МастерШеф». Крім самого рецепта, вони розповіли також про секретний інгредієнт, який обов’язково потрібно додати до паски з цукатами. Щоб дізнатися, що це, – читайте матеріал.
Головним ігредієнтом в приготуванні паски є гарний настрій. Насправді, без нього навіть тісто може не піднятися! Тому якщо вам сумно або на серці є якісь переживання, то випікання паски краще відкласти. Але якщо ви щасливі й готові до приготування найсмачнішої паскуиз цукатами, то читайте наш рецепт від учасників проекту «МастерШеф».
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Інгредієнти для паски з цукатами:
Тісто:
- свіжі дріжджі – 35 г
- цукор – 150 г (помірно солодкий)
- борошно – 600 г
- молоко – 200 мл
- масло вершкове – 350 г
- яйця – 5 шт.
- цукати – 150 г
- сіль – дрібка
- цедра 1 лимона
Глазур:
- яєчний білок – 1 шт.
- цукрова пудра – 125 г
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Приготування паски з цукатами:
Приготування тіста:
- Просійте борошно. Не ігноруйте цей момент, тому що так борошно насититься повітрям і випічка стане більш повітряною. Натріть цедру лимона. Форму змастіть маслом і притрусіть борошном.
- У миску влийте тепле молоко і покладіть дріжджі.
- Всипте цукор. Розмішайте до розчинення дріжджів.
Додайте третину всього борошна. Накрийте рушником (або харчовою плівкою) і поставте в тепле місце без протягів хвилин на 20.
- Розтопіть вершкове масло і влийте його в опару, перемішайте.
- Додайте яйця, цедру лимона і цукати. Ретельно перемішайте.
- Всипте борошно і замісіть м’яке тісто, воно буде злегка липке.
- Перекладіть тісто у форму, зайнявши 2\3 її об’єму. Накрийте рушником і дайте постояти з півгодини.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці хвилин 35. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою, вона повинна виходити з тіста сухою. За потреби закрийте верх пергаментом, щоб паска не підгоріла.
- Готову паску з цукатами злегка остудіть у формі і дістаньте. Поставте на решітку, щоб вона повністю охолола.
Приготування глазурі:
- Акуратно відокремте в миску яєчний білок від жовтка, збийте його в міцну піну, додавайте потроху цукрової пудри, продовжуючи збивати.
- Змастіть білковою глазур’ю повністю холодну паску.
- Наприкінці прикрасьте паску пасхальною посипкою.
«У дитинстві бабуся робила такі паски з величезною кількістю різних начинок – з лимоном, апельсином, цукатами, шоколадом… Цих ласощів з нетерпінням чекали всі діти!» – згадує один із учасників.
Спробуйте і ви приготувати таку паску з цукатами на нашим рецептом. Смачного!