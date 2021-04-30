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Паска: рецепти в мультиварці від Надії Матвєєвої

30.04.2021

Якщо зовсім не має часу пекти паски самостійно, вас завжди виручить мультиварка. Смачну паску в мультиварці зробити дуже просто. Пропонуємо вам легкі рецепти пасок, завдяки яким ви зможете порадувати близьких святковим ласощами на Великдень.

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Паска з родзинками в мультиварці

пасха в мультиварке

Інгредієнти:

  • Сухі дріжджі — 15 г
  • Борошно — 500 г
  • Дрібка солі
  • Молоко — 100 мл
  • Цукор — 2/3 ст.
  • Вершкове масло – 100 г
  • Рослинна олія — ​​3 ст. л.
  • Яйця — 3 шт.
  • Родзинки — 100 г

Спосіб приготування:

  1. Розвести дріжджі в підігрітому молоці. Додати 2 ст. л. борошна і 1 ст. л. цукру. Перемішати та залишити суміш на 15 хвилин.
  2. Збити яєчні білки з цукром і з дрібкою солі так, щоб утворилась м’яка біла піна. В іншій мисці збити жовтки з цукром, що залишився. Додати дріжджову опару в жовтки та поступово додавати білки. Потім — дрібку солі.
  3. Поступово всипати борошно. Замісити м’яке тісто, але перед тим змастити руки руки рослинним маслом.
  4. Викласти тісто на поверхню і додати вершкове масло. Мішайте близько 10 хвилин. Перекладіть тісто в змащену маслом миску. Накрийте його рушником та залиште на 1.5 години.
  5. Як тільки тісто підійде, варто викласти його на стіл та додати родзинки.
  6. Змастити маслом чашу мультиварки, потім викласти в неї тісто. Воно повинно займати 1/3 ємності. Включити режим «Підігрів» на 20 хвилин. Потім залишити тісто підходити на 40 хвилин.
  7. Включити режим «Випічка» на 60 хвилин, а потім ще на 30-40 хвилин. Готову паску прикрасити на ваш смак.

Паска з цедрою в мультиварці

пасха в мультиварке

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Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно — 400 г
  • Яйця — 4 шт.
  • Цукор — маленький стакан
  • Вершкове масло — 100 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Дріжджі — 2 ч. л.
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Ванілін — 1 пакетик

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску просіяти борошно. Всипати туди сіль, ванілін та дріжджі. Все ретельно перемішати.
  2. В окремому посуді збити яйця з цукром.
  3. Заздалегідь зняти з апельсина цедру та вичавити сік з його половинки.
  4. Далі з’єднати борошно з яєчно-цукровою масою, соком та цедрою апельсина. Перемішати масу.
  5. Додати вершкове масло і ложкою розмішувати тісто.
  6. Далі замісити тісто руками, щоб воно вийшло м’яке й еластичне. Залишити його підходити на 2 години.
  7. Як тільки тісто підійде, змастити маслом чашу мультиварки. Помістити туди тісто та закрити кришкою. Залишити тісто підходити ще протягом 30 хвилин. При цьому не відкривати кришку мультиварки.
  8. Випікати паску в режимі «Піч» протягом 45-50 хвилин.
  9. Готову паску прикрасити цукатами і родзинками.

Паска з сухофруктами та горіхами в мультиварці

пасха в мультиварке

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Інгредієнти:

  • Молоко — 150 мл
  • Вершки 12% — 150 мл
  • Дріжджі — 30 г
  • Вершкове масло — 100 г
  • Соняшникова олія — 60 г
  • Яйця — 4 шт.
  • Цукор —  200 г
  • Дрібка солі
  • Ванілін — 1 пакетик
  • Горіхи — 150 г
  • Сухофрукти — 450 г
  • Лимонний сік — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь приготувати сухофрукти. Залити їх окропом і залишити на 20 хвилин. Дрібно посікти горіхи.
  2. Підігріти молоко з вершками до температури 35-40 градусів. Змішати дріжджі з цукром, влити молоко.
  3. Додати дріжджі  і перемішати. Накрити харчовою плівкою та залишити на 20 хвилин.
  4. У міксері збити 2 яйця, додати ще 2 жовтки. Пізніше додати цукор, ваніль, дрібку солі. Збивати 5-6 хвилин.
  5. Якщо дріжджі підійшли, змішати їх з молоком, що залишилося. Далі додати збиті яйця. Також розігрійте вершкове масло.
  6. Додайте борошно, щоб тісто вийшло трохи густіше. Потім мішайте тісто ще кілька хвилин, змастивши руки і стіл рослинним маслом.
  7. Варто поставити тісто в тепле місце на 30 хвилин.
  8. Змастіть ємність мультиварки маслом, покладіть туди тісто і киньте сухофруктів, горіхів.
  9. Випікайте паску в режимі «Піч» протягом 45-50 хвилин.

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