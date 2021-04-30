Італійська паска панетоне: рецепт приготування від Артема Кінаша
30.04.2021
Якщо вам хочеться чимось урізноманітнити страви на Великдень, то рецепт італійської паски панетоне – те, що потрібно. Назва випічки перекладається як «хліб розкоші». Чим не привід приготувати панеттоне? Читайте покроковий рецепт від учасника шоу «МастерШеф. Професіонали» Артема Кінаша.
Інгредієнти:
- 170 г родзинок
- 20 г світлого рому
- 20 г гарячої води
- 3 яйця
- 1 пакетик ваніліну
- 40 г меду
- 130 г цукатів
- 540 г борошна
- 150 г цукру
- 5 г активних сухих дріжджів
- 2 г солі
- 6 г лимонної цедри
- 250 г м’якого вершкового масла
- 1 ст. л. розтопленого вершкового масла
- 1 ст. л. охолодженого вершкового масла
Приготування:
- Залити родзинки сумішшю із рому і 2 ст. л. теплої води.
- Змішати борошно, дріжджі, цукор, сіль, лимонну цедру та ванілін за допомогою блендера. Можна використовувати стручок ванілі: випічка буде ще ароматнішою.
- Окремо збити яйця із теплою водою і медом.
- Змішати сухі інгредієнти з яєчною масою, використовуючи блендер. Тісто має бути однорідним. Повільно додавати розм’якшене масло до тіста, по одній ложці, постійно збивати.
- З’єднати розпарені родзинки з цукатами і розтопленим вершковим маслом, готову суміш додати у тісто.
- Перекласти тісто у велику миску, накрити харчовою плівкою. Тісто буде підніматися протягом 15 годин і має збільшитися втричі, для цього і потрібна об’ємна посудина.
- Злегка присипати готове тісто борошном і сформувати з нього кулю, помістити у форму для випікання.
- Накрити тісто вологим кухонним рушником і залишити підніматися ще на 4–5 годин у теплій кімнаті без протягів.
- Розігріти духовку до 190 градусів.
- Зробити надріз у формі хреста на верхівці паски і покласти в заглиблення шматочок холодного масла. Перевіряти готовність кексу сірником: він має виходити з тіста злегка вологим, не мокрим.
- Дістати готовий панетоне і дати йому охолонути. Можна прикрасити італійську паску сухофруктами, виклавши їх зверху, а можна традиційно полити густою глазур’ю.
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