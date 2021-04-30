Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 1 травня 2021 року. Як правильно провести суботу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 1 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Не соромтеся говорити про свої почуття, бо саме в суботу ви будете почуті. День принесе багато позитивних емоцій, а ввечері чекайте на приємний сюрприз.

Телець

Постарайтеся уникнути можливих сварок, бо в майбутньому вони можуть вилитися в серйозний конфлікт. Загалом це сприятливий час для здійснення давно задуманих бажань.

Близнюки

Візьміть усе в свої руки. Вам час визначитися з цілями в житті і йти до них. Однак не варто братися за все з надмірним ентузіазмом, бо він може незабаром зникнути. Не метушіться.

Рак

Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. День обіцяє несподівані звістки, які, втім, виявляться радісними.

Лев

Зберігайте спокій, провокації чекатимуть на кожному розі, ігноруйте їх. Також постарайтеся не вимагати від інших неможливого.

Діва

Відмінний день для наведення порядку в будинку і голові. Усі справи вдаватимуться, а намічені цілі здійснюватимуться. Вечір варто провести в сімейному колі.

Терези

Знайдіть джерело свого натхнення ― і життя заграє новими яскравими барвами. Відмінний час для реалізації творчих ідей і проєктів. Ви будете першовідкривачем.

Скорпіон

Будьте прямолінійними, люди навколо це оцінять, але не варто вступати в конфлікт за свої переконання з незгодними. Ранок почнеться спішно і неспокійно з вирішення якихось негараздів, а в другій половині дня дозвольте собі розслабитися.

Стрілець

У реалізації професійних обов’язків вас поставлять у незручне становище, з якого вийти гідно не вдасться. Проте колеги з готовністю простягнуть руку допомоги. Також буде відчутна підтримка близької людини. Цінуйте це.

Козеріг

Не зациклюйтеся на дрібницях. Усе стане на свої місця. Ваша праця, вкладена у справу, окупиться щедрою нагородою від начальства.

Водолій

Не соромтеся заявити світові про себе. Зірки обіцяють успіх у всіх справах. Залишайтеся оптимістичними, незважаючи ні на що.

Риби

Будьте готові зробити складний вибір. Поставтеся до нього відповідально, оскільки це багато в чому вплине на ваше життя в майбутньому. І не впадайте у відчай, якщо все піде не за планом. Запасіться терпінням ― саме воно допоможе в подоланні перешкод.

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