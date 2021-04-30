Фінансовий гороскоп на травень 2021 року від переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова розповість, який час вдалий для вкладень і витрат, а коли краще бути економнішим. Читайте фінансовий гороскоп на травень 2021 року від найкращого екстрасенса країни, щоб правильно розпорядитися своїми доходами.

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Овни

Початок місяця порадує Овнів неочікуваними доходами. Ймовірно, прибуток принесуть навіть ті починання, які ви вважали невдалими. В середині травня варто бути економніше — можливі непередбачені витрати, пов’язані з побутовою сферою.

Тельці

Початок травня — вдалий час, щоб зробити важливі покупки. Ваші придбання будуть вдалими і вигідними. А ось середина місяця може бути несприятливою в плані доходів. Швидше за все, Тельцям якийсь час доведеться попрацювати на перспективу.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам триматися подалі від сумнівних фінансових авантюр. Також варто бути вкрай уважними, якщо раптом співпрацюєте з неперевіреними людьми. Є велика ймовірність грошових втрат.

Раки

Цей місяць для Раків — сприятливий період, щоб вивести свої доходи на новий рівень. Зараз у вас в руках опиниться чимало інструментів, які дозволять заробити. Головне — вчасно ними скористатися.

Леви

Цей місяць обіцяє Левам чимало витрат. Ймовірно, пов’язані вони будуть з особистою сферою відносин. Але не варто переживати. Швидше за все, у вас буде достатньо можливостей заповнити витрачене.

Діви

Цей місяць для Дів — прекрасна пора, щоб заробити. Фортуна буде на вашому боці, раз по раз підкидаючи джерела додаткових доходів. Головне не звалити на себе занадто багато турбот. У гонці за грошима важливо не забувати про своє здоров’я.

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Терези

У цей період зірки не радять представникам знака брати гроші в борг або в кредит. Повертати їх буде зовсім не так просто, як ви розраховували. Кінець місяця обіцяє Терезам неочікуваний прибуток. Можливо, це будуть дивіденди за ваші колишні старання.

Скорпіони

Розташування небесних тіл обіцяє Скорпіонам удачу в плані відносин із фінансами. Головне — прислухатися до своєї інтуїції. Саме це допоможе представникам знаку поліпшити свій добробут.

Стрільці

Початок травня — сприятливий час для нових починань. Вони будуть не тільки вдалими, але і принесуть фінансову вигоду представникам знаку. Тому будьте активніше!

Козероги

Останній місяць весни може підштовхнути Козерогів до надмірного марнотратства. Щоб уникнути невиправданих покупок, намагайтеся чітко планувати свій бюджет і частіше радьтеся з близькими людьми.

Водолії

Не варто покладатися на неперевірених людей, якщо мова йде про фінанси. У цей період у Водоліїв є всі шанси потрапити в халепу через власну довірливість.

Риби

У травні Риби зможуть здійснити заповітні покупки, про які давно мріяли. Фінансова ситуація для цього буде досить сприятливою. Головне — триматися подалі від песимістичних порад оточуючих.

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