«Як вийти заміж»: чи можливі стосунки після брехні?

Сьогодні, 29 квітня, на СТБ вийде новий випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучий Григорій Решетник разом з експертами і учасницями реаліті «Холостяк»-11 поговорять про брехню. Чи припустимий обман у стосунках? Чи можна пробачити його? І чому ми брешемо?

«Брешуть усі — і це чиста правда. Але де пролягає грань між маленькою і великою брехнею? Які таємниці руйнують кохання, а які рятують? І чи можливі стосунки після брехні? Спробуємо сьогодні знайти відповіді на ці запитання», — зазначив Григорій Решетник.

У минулому випуску реаліті «Холостяк» учасниці багато говорили про чесність у стосунках. І хоч відповідь очевидна, запитання «Чи можна брехати?» все одно викликає дискусії.

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Розібратися в темі допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​співачка, ексучасниця гурту «ВІА Гра» Міша Романова та адвокатеса Катерина Маличенко.

Обговорити тему і минулий випуск у студію прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Розалі, Джессіка, Юля «Зайка» і Таня.

А також не пропустіть головну інтригу — хто ж стане новою Холостячкою! Дивіться ток-шоу «Як вийти заміж» 29 квітня на СТБ!

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