Телеведуча Надія Матвєєва стала героїнею соціального ролику платформи dobro.ua та закликала не забирати останню надію у тих, кому справді потрібна допомога. За будь-яким проханням про допомогу у соцмережах можуть стояти шахраї, які просто зловживають довірою благодійників. Перевіряйте тих, кому допомагаєте, аби не стати жертвами аферистів.

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Згідно з опитуваннями, 70% українців хоча б раз на рік жертвують кошти на благодійність, але левова частка з них стають жертвами шахраїв, бо керуючись емоціями просто переказують кошти на банківські картки чи кидають їх у псевдо-благодійні скриньки на вулицях та в магазинах. Дуже часто у шахраїв фіктивні документи, а зібрані кошти витрачаються на особисті потреби. Як тільки ви перераховуєте свої гроші на картку зловмисників – вони стають подарунком, за який перед вами ніхто не відзвітує.

23% з опитаних не довіряють благодійним фондам, хоча саме фонди є гарантією того, що ваші кошти будуть використані за призначенням і адресат отримає допомогу.

Якщо ви хочете допомогти, то треба це робити через перевірені благодійні організації. Для цього треба:

почитайте відгуки про фонд в інтернеті. Не варто довіряти тим, у кого немає репутації

перевіряйте наявність документів у кожному зборі, який підтримуєте

подивіться, чи є звіти на вже зібраних проектах

якщо у вас є питання – не стидайтеся їх ставити. Прозорі фонди завжди відкриті до комунікації

Довіряйте тим, кого можна перевірити.

Альтернативою складному вибору є платформа dobro.ua – це місце, де зібрані проекти від 196 перевірених благодійних фондів, тут усі 100% зібраних коштів потрапляють до адресата допомоги, без жодних комісій та відсотків, а кожен із проектів має усі необхідні документи, що гарантує справжність кожної історії.

«Я засуджую шахраїв, які намагаються нажитися на людському горі, але ви самі вирішуєте кому довіряти, а кому ні. Перевіряйте тих, кому хочете допомогти, якщо не хочете, аби вас ошукали. Надійною альтернативою зборам у скриньки та на банківські картки давно стали благодійні фонди, на платформі dobro.ua таких 196. Реальні історії, справжні документи і кожна гривня на добрі справи. Допомагайте безпечно», – коментує телеведуча Надія Матвєєва

Добро – це про чесність і відповідальність! Вибір завжди за вами, але робіть добрі справи з тими, кому можна довіряти.

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