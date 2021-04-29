Коли в 2021 році весь православний світ відзначатиме найважливіше і найсвітліше свято — Воскресіння Христове? Як вирахувати дату святкування? У 2021 році Великдень настане аж 2 травня. Читайте в нашому матеріалі більш детальну інформацію про найголовніше свято — Великдень.

Великдень — найголовніше свято всього християнського світу, яке знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа, торжество над смертю і очищення від гріхів. Ця подія — центр біблійної історії та основа всього християнського вчення. У 2021 році православні християни України святкуватимуть Пасху 2 травня.

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Як обчислюється дата Пасхи

Великдень — перехідне свято, дата святкування якого змінюється щорічно. Її обчислюють за сонячним і місячним календарем, а також з урахуванням кількох критеріїв. Так, свято Воскресіння Христового обов’язково припадає на неділю і завжди відзначається після іудейської Пасхи.

Найпростіший спосіб визначити дату свята — скористатися пасхалією. Це спеціальний календар, у якому дати Пасхи вказано на багато років уперед.

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Великдень 2021: коли святкують православні і католики

У християн східного обряду Великдень у 2021 році випадає на 2 травня. Перед цим усі віряни обов’язково повинні дотримуватися Великого посту, який у 2021 році почався 15 березня і триватиме до 1 травня включно.

А ось християни західного обряду в 2021 році відзначатимуть Пасху раніше — 4 квітня. Святу так само передуватиме Великий піст, який також почався за 45 днів до Великодня.

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