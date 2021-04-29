Весна вже в розпалі, і дівчата вже наважуються на нову стрижку чи колір волосся, а хтось підшукує цікавий дизайн нігтів на весну 2021. А щоб спростити вам завдання, редакція сайту STB.UA вирішила зробити це за вас. Читайте в нашому матеріалі найактуальніші новинки весняного манікюру 2021. І нехай ця пора року буде найкращою у вашому житті! Приємного перегляду.

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Квіткові мотиви

Що у всіх асоціюється з весною? Ну, звичайно ж, квіти! І весняний сезон 2021 для нейл-арту не став винятком. На піку популярності квіти у всіх проявах. Варіантів тут може бути багато: один квітковий нігтик, два, три або навіть п’ять, проте лише на одній руці. Словом, фантазії є де розгулятися.

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Анімалістика

Ну, а якщо вам не до душі ніжна флора, завжди можна звернутися до фауни. Щоправда, тут варто бути обережними, щоб не переборщити. Та якщо зробити невеликий акцент, то манікюр вийде дуже гарним.

Абстракція

Тим же представницям прекрасної половини людства, яким більше подобається мистецтво, пропонуємо спробувати абстракцію. Невигадливі малюнки пасуватимуть і серйозним дамам, і юним школяркам.

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Геометрія

Геометрія також продовжує завойовувати серця багатьох модниць. У весняному сезоні 2021 можна трохи пограти і з кольором, і з формою. Головне, щоб нігті не виглядали занадто строкато.

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Нюдові відтінки

Нігті нюдових відтінків не втрачають своєї актуальності. Ось тільки в сезоні весна-2021 однотонний колір можна і треба розбавляти квітами, абстрактними малюнками та іншими дівочими витівками, які підкреслять характер їх власниці.

Омбре

Уже котрий сезон манікюр у стилі омбре не здає позицій. Ось тільки навесні 2021 року варто віддати перевагу ніжним відтінкам лаку. Такий манікюр надасть представницям прекрасної половини людства надзвичайної легкості й романтичності.

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Пастельні відтінки

Пастельні відтінки також знайшли відгук у серцях багатьох модниць у весняному сезоні 2021. Обираючи колір лаку, віддавайте перевагу розбіленим крейдовим відтінкам. А якщо вам хочеться яскравості, то можна побешкетувати й нафарбувати кожен ніготь іншим лаком.

Французький манікюр

Ну, і звичайно ж, жоден сезон не обходиться без вічної класики — французького манікюру! Тільки якщо вам хочеться чогось новенького, поекспериментуйте з кольором або доповніть френч малюнками. І тут уже неважливо, що ви виберете. Французький манікюр актуальний і прекрасний у всіх своїх проявах!

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