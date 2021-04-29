Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 30 квітня 2021 року. Як правильно провести п’ятницю? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 30 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Для Овнів будуть актуальними питання, пов’язані з нерухомістю і переїздом. У багатьох вони вирішаться швидко, легко і з мінімальними витратами.

Телець

Тельці весь день будуть зайняті переважно домашніми клопотами і створенням затишку. На роботі не бійтеся відповідальності і відкрито заявляйте про свої бажання і наміри.

Близнюки

День для Близнюків буде багатий на емоції та яскраві враження. Події запам’ятаються надовго і поповнять вашу скарбничку приємних спогадів.

Рак

Зверніть увагу на стан свого здоров’я і фізичну форму. Профілактичний візит до лікаря буде дуже доречним.

Лев

Щоб досягти максимальної продуктивності, вам доведеться внести деякі корективи у свої плани. Друзі і знайомі звертатимуться до вас по поради. Спробуйте їм допомогти.

Діва

Астрологи радять сміливо ділитися знаннями і власним досвідом. Це принесе дивіденди в майбутньому і підвищить ваш рівень експертності в очах колег.

Терези

Ваш успіх повністю залежить від уміння знайти спільну мову з рідними людьми. Це чудовий час, щоб зануритися в себе і детально розібратися в тому, чого ви насправді хочете.

Скорпіон

Не поринайте у вир любовних пригод. Зовсім скоро у вас з’являться нові проєкти, які обіцятимуть чималий прибуток, тому важливо не проґавити момент.

Стрілець

Не обмежуйте свою уяву і побільше мрійте. Якщо ви берете участь у якомусь конкурсі, зірки пророкують вам великий виграш. Головне ― вірити в чудеса.

Козеріг

Ваш робочий ритм піде в прискореному темпі, сповільнитися вийде майже опівночі. Як результат ― ви виконаєте всі заплановані справи і з чистим серцем зможете заснути.

Водолій

Можливі дрібні непорозуміння з партнерами. Деяким представникам знака захочеться усамітнитися і розібратися в собі.

Риби

Вам захочеться звернутися до психологічних практик. Медитації міцно ввійдуть у ваше життя. Тому за допомогою їх ви зможете впоратися зі стресовими ситуаціями.

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