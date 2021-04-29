Інтриги, заплутані історії, погоні, стрілянина — це все про детективи. Хто з нас відмовиться подивитися гостросюжетний серіал, який може полоскотати нерви? Читайте в нашому матеріалі топ-5 детективних серіалів, які вийдуть у 2021 році.

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«Крутий Вокер»

Дата виходу: січень.

Хто пам’ятає, як років 20 тому крутий Вокер у прекрасному виконанні Чака Норріса безстрашно боровся зі злочинністю? Так ось, у 2021 році серіал відновлює свою роботу. Ось тільки роль Вокера тепер виконуватиме Джаред Падалекі, який підкорив серця мільйонів дівчат після 15 сезонів серіалу «Надприродне». Думаємо, буде дуже спекотно!

«Кларисса»

Дата виходу: 11 лютого.

Цей серіал — сиквел трилера «Мовчання ягнят». Головна героїня — агентка ФБР Кларисса Старлінг, роль якої виконує Ребекка Брідс. Події серіалу відбуваються в 1993 році. Сюжет побудований навколо особистого життя Кларисси. Глядачі зможуть з’ясувати, через що героїні довелося пройти і що спонукало її повернутися до полювання на серійних убивць і сексуальних маніяків після зіткнення з Ганнібалом Лектером і Буффало Біллом.

«Слід»

Дата виходу: березень.

Ідеальних злочинів не буває, адже після кожного з них залишаються сліди. Якщо деякі сліди ще можна побачити, то частину з них можуть виявити тільки обрані професіонали високого рівня за допомогою сучасного обладнання. Саме з цією метою в складі МВС засновано нову структуру — Особливу Слідчу Агенцію ( «О.С.А.»), співробітники якої за допомогою досліджень і новітньої техніки розслідують складні злочини. Дивіться детективний серіал «Слід» з понеділка по четвер о 15:40 на телеканалі СТБ!

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«Чикатило»

Дата виходу: весна.

Восьмисерійний детективний драматичний серіал, що розповідає історію подвійного життя найвідомішого маніяка Радянського Союзу Андрія Чикатила і розслідування його злочинів. Хіба можна ще щось додати? Залишається тільки чекати прем’єри!

«Декстер», 9 сезон

Дата виходу: осінь.

Уже ніхто й не сподівався, але чудеса трапляються. Один із найвідоміших детективних серіалів сучасності — «Декстер» — через 8 років знову з’явиться на екранах. Поки відомо тільки те, що Майкл Голл повернеться до своєї головної ролі. Всього планують відзняти 10 епізодів. Крім того, в серіалі очікуються нові персонажі — мати і дочка, відомі як Анжела та Одрі.

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