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Паска: рецепт від Ольги Мартиновської

28.04.2021

Цей рецепт паски дуже близький до французького бріошу. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Ольга Мартиновська взяла за основу рецепт «Бабусиного бріош​​у» відомого французького шефа Анн-Софі Піка. Покроковий рецепт приготування паски від Ольги Мартиновської – читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • борошно вищого сорту – 500 г
  • морська сіль – 16 г
  • цукор – 150 г
  • живі дріжджі – 25 г (або 9 г сухих)
  • вершкове масло – 200 г
  • яйця – 8 шт.
  • олія (краще оливкова другого віджиму чи будь-яка інша, але без різкого запаху) – 120 мл
  • сушена вишня – 200 г
  • зірочки бодяну – 3 шт.
  • коньяк – 50 мл
  • білий шоколад для глазурі – 300 г
  • какао-масло для глазурі – 50 г

Приготування:

  1. Спочатку замочіть вашу вишню в коньяку і залиште на кілька годин.
  2. До речі, якщо ви не знайшли сушену вишню, візьміть заморожену і зробіть домашні цукати. Для цього потрібно розморозити ягоди і проварити в сиропі 2 хвилини (сироп: 100 мл води + 50 г цукру). Злити зайвий сироп через сито і відправити в духовку на 2-3 години за температури 90–100 градусів. Піде вся зайва волога, а ягоди при цьому залишаться соковитими, але вже не потечуть і не дадуть зайвий сік у тісто. З вишнею вийде дуже смачно.
  3. У чашу міксера помістіть борошно, дріжджі (покришіть або просто всипте сухі), 6 яєць і на невисокій швидкості вимішуйте гаком 5-6 хвилин.
  4. Вершкове масло наріжте кубиками, воно має бути не дуже холодним, але й не теплим (14-16 градусів).
  5. Додаємо масло, не перериваючи процес вимішування, в 3 етапи.
  6. Коли тісто добре вимішалось і відлипає від бортів чаші, додаємо 2 яйця та олію.
  7. Вимішуємо ще 10 хвилин.
  8. Важливий момент! Олію я ароматизую зірочками бодяну. Нагріваємо олію до 45–50 градусів разом з бодяном, охолоджуємо і залишаємо на кілька днів. Густа олія, особливо оливкова, дуже добрий абсорбент. Ви можете надати їй будь-якого смакового відтінку.
  9. Накриваємо харчовою плівкою або вафельним вологим рушником і даємо тісту підійти 1 годину за кімнатної температури. Тісто любить також вологість. В ідеалі – 90% вологості.
  10. Обминаємо тісто делікатно руками, тим самим випускаючи вуглекислий газ, який утворився внаслідок життєдіяльності дріжджів.
  11. Накриваємо знову харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12–16 годин.
  12. Форми змащуємо вершковим маслом, викладаємо кульки тіста, змащуємо верхівки яйцем і даємо підійти в тепленькому місці 2 години, вже нічим не накриваючи.
  13. Випікаємо за 150 градусів 20–30 хвилин. Усе залежить від розміру форми: 20–30 хвилин для паски вагою 300–400 грам. Для зовсім маленьких буде досить 15–18 хвилин.

Я покриваю пасочки сумішшю топленого білого шоколаду і какао-масла. Прикрашаю під настрій. Як на фото, наприклад, – я сама зацукрувала пелюстки ірису і ромашку. Все натурально! Точний спосіб приготування таких квітів можна подивитися на моєму YouTube каналі «Оля кУховарит».

Дуже люблю це Велике Свято світлого Великодня! Бажаю нам усім доброти і віри, надії на краще, зцілення душевного і звичайно любові! Чудового всім свята!

Смачного!

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