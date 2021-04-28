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«Мій секрет» спецвипуск: Яку таємницю Ірина Білик приховувала все життя?

28.04.2021

Сьогодні, 28 квітня, о 19:00 в ефірі СТБ відбудеться прем’єра власної розробки каналу — спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Першою гостею шоу стане примадонна української естради — Ірина Білик. Співачка розкриє всі свої таємниці. Хто з президентів змусив її зробити пластику? Чи правда, що Ірина передбачила смерть батьків? Детальніше читайте в матеріалі.

мой секрет

«Мій секрет» — проєкт, у якому зірки вперше зізнаються в найпотаємніших секретах, які вони приховували все життя: перше кохання, таємні родичі, справжні причини розставань із партнерами, алкогольна залежність, ціна слави і багато іншого… Тільки найнепередбачуваніші зізнання зірок українського шоу-бізнесу.

І першою на відверту розмову з Машею Єфросиніною наважилася співачка Ірина Білик.

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У спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет» ви дізнаєтеся:

  • Який президент змусив Ірину Білик зробити пластичну операцію?
  • Невже Ірина заздалегідь знала, коли помруть її батьки?
  • Який учинок їй все життя не може пробачити старший син Гліб?
  • Невже Святослав Вакарчук забороняв Ірині Білик співати?
  • Із яким з п’яти чоловіків у співачки не було сексу?
  • Чи відкриє Ірина Білик свою найголовнішу таємницю, яку приховувала все життя?

Video: «Мій секрет» спецвипуск: Яку таємницю Ірина Білик приховувала все життя?

Мій секрет: у спецвипуску Ірина Білик розкриє всі свої таємниці: хто з президентів змусив її зробити пластику? Чи правда, що Ірина передбачила смерть батьків?

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