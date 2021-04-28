«Мій секрет» спецвипуск: Яку таємницю Ірина Білик приховувала все життя?
Сьогодні, 28 квітня, о 19:00 в ефірі СТБ відбудеться прем’єра власної розробки каналу — спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Першою гостею шоу стане примадонна української естради — Ірина Білик. Співачка розкриє всі свої таємниці. Хто з президентів змусив її зробити пластику? Чи правда, що Ірина передбачила смерть батьків? Детальніше читайте в матеріалі.
«Мій секрет» — проєкт, у якому зірки вперше зізнаються в найпотаємніших секретах, які вони приховували все життя: перше кохання, таємні родичі, справжні причини розставань із партнерами, алкогольна залежність, ціна слави і багато іншого… Тільки найнепередбачуваніші зізнання зірок українського шоу-бізнесу.
І першою на відверту розмову з Машею Єфросиніною наважилася співачка Ірина Білик.
Більше на тему: Ірина Білик має екстрасенсорні здібності?
У спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет» ви дізнаєтеся:
- Який президент змусив Ірину Білик зробити пластичну операцію?
- Невже Ірина заздалегідь знала, коли помруть її батьки?
- Який учинок їй все життя не може пробачити старший син Гліб?
- Невже Святослав Вакарчук забороняв Ірині Білик співати?
- Із яким з п’яти чоловіків у співачки не було сексу?
- Чи відкриє Ірина Білик свою найголовнішу таємницю, яку приховувала все життя?
Video: «Мій секрет» спецвипуск: Яку таємницю Ірина Білик приховувала все життя?
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.