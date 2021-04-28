Сьогодні, 28 квітня, о 19:00 в ефірі СТБ відбудеться прем’єра власної розробки каналу — спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Першою гостею шоу стане примадонна української естради — Ірина Білик. Співачка розкриє всі свої таємниці. Хто з президентів змусив її зробити пластику? Чи правда, що Ірина передбачила смерть батьків? Детальніше читайте в матеріалі.

«Мій секрет» — проєкт, у якому зірки вперше зізнаються в найпотаємніших секретах, які вони приховували все життя: перше кохання, таємні родичі, справжні причини розставань із партнерами, алкогольна залежність, ціна слави і багато іншого… Тільки найнепередбачуваніші зізнання зірок українського шоу-бізнесу.

І першою на відверту розмову з Машею Єфросиніною наважилася співачка Ірина Білик.

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У спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет» ви дізнаєтеся:

Який президент змусив Ірину Білик зробити пластичну операцію?

Невже Ірина заздалегідь знала, коли помруть її батьки?

Який учинок їй все життя не може пробачити старший син Гліб?

Невже Святослав Вакарчук забороняв Ірині Білик співати?

Із яким з п’яти чоловіків у співачки не було сексу?

Чи відкриє Ірина Білик свою найголовнішу таємницю, яку приховувала все життя?

Video: «Мій секрет» спецвипуск: Яку таємницю Ірина Білик приховувала все життя? Мій секрет: у спецвипуску Ірина Білик розкриє всі свої таємниці: хто з президентів змусив її зробити пластику? Чи правда, що Ірина передбачила смерть батьків?

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