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«Мій секрет»: брат Ірини Білик страждає на психічний розлад

28.04.2021

28 квітня о 19:00 в ефірі СТБ відбулася провокаційна прем’єра власної розробки каналу — спецвипуск проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Гостею першої програми стала примадонна української естради Ірина Білик. У відвертому інтерв’ю співачка зізналася, що в неї є брат, який страждає на психічний розлад.

мой секрет

Відповідаючи на секретне запитання проєкту, Ірина Білик розкрила таємницю, яку приховувала протягом усього життя. Співачка зізналася, що в неї є рідний брат Сергій, який страждає на психічний розлад.

«Ми не хотіли ніде про це говорити. Мама дуже не хотіла, — зі сльозами на очах розповіла Ірина. — Після її смерті він залишився один. Зараз він живе в квартирі сам. Йому 40 років, п’ять із яких він зовсім не виходив на вулицю».

Співачка зізналася, що через хворобу її брат ніколи не працював. Зараз Ірина намагається допомогти йому навчитися жити самостійно:

«Я хотіла якось поліпшити його життя. Мені допомагає мій брат Юрій. Поки все, що можу для нього зробити, — це вислати йому продукти і утримувати».

Також Ірина Білик зізналася, що дуже любить свого брата і сподівається на те, що він одужає.

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