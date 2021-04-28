Ірина Білик і Аслан Ахмадов розлучаються

28 квітня о 19:00 в ефірі СТБ відбулася провокаційна прем’єра власної розробки каналу — спецвипуск проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Першою гостею стала Ірина Білик. Співачка ексклюзивно розповіла про свої стосунки з чоловіком — Асланом Ахмадовим.

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У спецвипуску провокаційного проєкту відповідати на запитання Маші Єфросиніної наважилася Ірина Білик. Співачка докладно розповіла про стосунки з чоловіком — Асланом Ахмадовим. Як зізналася Ірина, все почалося з містики. Вперше вона його побачила по телевізору в передачі, присвяченій Людмилі Гурченко.

«Я один раз побачила його обличчя і відразу ж почула голос, який говорив мені: «Він тобі потрібен. Ти повинна його знайти»», — розповіла Ірина.

Співачка зізналася, що знайшла у подруги номер телефону Аслана і сама йому зателефонувала. Через деякий час продюсер зняв для Ірини кліп на пісню «Я твоя маленькая девочка», і незабаром у пари зав’язався роман.

«Я думала, що він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини. Я в Україні ні від кого більше дітей не хотіла. Тому сказала йому по телефону, що хочу від нього подарунок — дитину», — поділилася з Машею Єфросиніною співачка.

Ірина зізналася, що після весілля парі довелося вдатися до послуг сурогатної матері. Однак незабаром після народження сина Табріза у молодої сім’ї почалися невеликі проблеми в стосунках: через карантин Аслан не міг прилітати до Ірини в Київ.

Маша Єфросиніна зазначила, що журналісти проєкту нещодавно помітили Ірину біля нотаріальної контори. Ведуча припустила, що у пари є невирішені питання.

Ірина Білик шокувала відповіддю, підтвердивши припущення про розлучення.

«Я не буду тягнути, адже все одно про це потрібно буде розповісти. Ми з Асланом розлучаємося. Ну, а що робити? Він не приїжджає. Хоча я його кохаю і він мене — теж», — зізналася зі сльозами на очах Ірина Білик.

Відтак співачка висловила припущення, що, мабуть, їй судилося бути самотньою, і просто в студії заспівала пісню «Одинокая, як я …».

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