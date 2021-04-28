Світле свято Великодня вже не за горами. Цього дня особливо хочеться здивувати близьких власноруч приготованою паскою. Але ритм життя з кожним роком прискорюється. Де ж знайти час, щоб все встигнути? Покроковий рецепт найшвидшої паски від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

молоко – 1 л

дріжджі свіжі – 50 г

цукор – 1 кг

яйця – 10 шт.

вершкове масло – 400 г

борошно – 3 кг

родзинки – 200 г

курага – 200 г

ванільний цукор – 20 г

Більше на тему: Тісто для пасок: рецепти покроково

Приготування:

Молоко, дріжджі і цукор змішуємо і залишаємо на 10 – 15 хвилин. Додаємо частину борошна і залишаємо на 15 – 20 хвилин. Робимо опару. Вводимо розтоплене вершкове масло, 10 жовтків і 6 білків і замішуємо тісто. Ми залишаємо на 25 – 30 хвилин. Обминаємо і додаємо попередньо замочені родзинки і курагу. Залишаємо на 10 хвилин. Формуємо кульки і вкладаємо у форми. Даємо підійти на 2/3 форми. Випікаємо за температури 180 градусів 20 – 25 хвилин. Пам’ятаємо: всі духовки різні і час випікання може змінюватися. Виймаємо і даємо охолонути. Паралельно збиваємо меренгу. 4 білки і 200 грамів цукру. Декоруємо паски.

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ