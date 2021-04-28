Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» продовжує ділитися з шанувальниками авторськими рецептами десертів. Ми вже розповідали про приготування панкейків на кокосовому молоці. А ось як зробити брауні в домашніх умовах — знає Анна Сагайдачна.

Брауні — один з улюблених, швидких і смачних десертів Анни Сагайдачної. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася рецептом його приготування.

Не забудьте про форму для випікання 20×20.

Складові:

Яйця — 3 шт. (приблизно 180 г)

Цукор — 200 г (краще перемолоти в пудру)

Масло вершкове — 170 г

Шоколад чорний — 200 г

Какао — 30 г (краще алкалізоване)

Борошно — 110 г

Сіль — щіпка

Розпушувач — 1/2 ч. л.

Горіхи волоські — 70 г

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Спосіб приготування:

Розтопити шоколад з маслом (помішуючи) на паровій бані; додати цукор і сіль. Ввести по одному яйцю. Додати просіяні борошно, какао і розпушувач. Додати злегка подрібнені горіхи. Викласти суміш у форму, застелену пергаментом, і поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 25—28 хв. з конвекцією. Не пересушіть! В оригінальному десерті серединка повинна залишатися трохи вологою. Дайте охолонути при кімнатній температурі і поставте на кілька годин у холод (так він не буде кришитися).

Вишневий соус:

Насипте в сотейник ягоди вишні (без кісточки), цукор, трохи кукурудзяного крохмалю (розведіть з невеликою кількістю води і тонкою цівкою влийте до вишень). Помішуйте до загустіння на середньому вогні.

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